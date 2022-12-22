Россия продумывает каждый шаг из-за дефицита вооружения, – Игнат о перерывах в массированных атаках

У россиян есть определенный план атак по территории Украины с помощью крылатых ракет и иранских дронов. Он основан на подробных просчетах и аналитике.

Таким мнением в эфире 24 канала поделился спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В первые дни войны россияне действовали иначе.

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В первые дни обстреливали "бесшабашно"

По словам спикера, в первые месяцы войны российские войска "бесшабашно" выбрасывали море денег в виде ракет, которые стоят миллионы долларов.

В первые месяцы они обстреливали все, что хотели. Использовали ракеты и по войскам, и по казармам, и по полигонам,

– вспомнил Юрий Игнат.

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Испытывают дефицит вооружения

По мнению спикера Воздушных сил ВСУ, сейчас россияне испытывают дефицит вооружения, поэтому продумывают каждый шаг. оккупанты просчитывают, куда лучше ударить более дешевыми дронами Sahed, а куда – крылатыми ракетами.

Поэтому есть определенная доля правды в том, что они собирают больше информации и аналитики, чтобы ударить как можно массивнее. Наша задача встретить их и уничтожить, мы к этому готовимся,

– добавил в заключение Юрий Игнат.

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