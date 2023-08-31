Андрей был так близко к своей мечте, – Игнат рассказал трогательную историю дружбы с "Джусом"
Источник:Суспильне
Украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус", погибший в результате авиакатастрофы в Житомирской области, боролся за передачу Украине самолетов F-16. Его мечтой было сесть за штурвал американского истребителя и бить оккупантов.
Воспоминаниями о "Джусе" поделился спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, что Андрей Пильщиков сражался и отдал всю свою силу и энергию за то, чтобы F-16 появились в Украине.
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"Джус" хотел сесть в F-16
Игнат, отметивший, что знает "Джуса" с 2017 года, рассказал, что медийное сотрудничество с Пильщиковым приводило к очень хорошим результатам.
Андрей был настолько многогранным человеком, что успевал все – воевать, заниматься волонтерской работой, давать сотни интервью,
– сказал спикер.
По его словам, "Джус" делал разные презентации на английском языке, помогал руководству презентовать то, что нужно Украине в плане ПВО и авиации будущего.
Также Пильщиков консультировал Игната как пилот, чтобы пресс-секретарь передавал информацию СМИ. Спикер рассказал, что "Джус" и другие пилоты были присоединены к информационной кампании по F-16.
"Именно "Джус" был таким двигателем нашей адвокационной группы, в которую вошли более десятка человек", – добавил он.
Среди них были представители Минобороны, Генштаба и известные волонтеры, помогавшие организовывать встречи с сенаторами и конгрессменами в США.
В частности, в 2022 году "Джус", пилот "Мунфиш" и представитель зенитных ракетных войск Денис Смажный поехали в США, где в течение недели провели много встреч с конгрессменами и сенаторами, которые как раз являются пилотами.
Украинские военнослужащие донесли информацию о нуждах Украины.
Андрей был так близко к своей мечте... Он хотел сесть в F-16, но... Произошла трагедия, авиакатастрофа...,
– добавил Игнат.
Теперь, по словам спикера, коллеги и сокурсники "Джуса" уже в Дании на учениях.
"Надеюсь, что они скоро приедут и будут делать то, чего хотел Андрей – бить оккупантов на F-16", – резюмировал Игнат.
Что известно о трагедии в Житомирской области
- 25 августа в небе над Житомирщиной столкнулись два учебно-боевых самолета L-39 "Альбатрос". В результате погибли три пилота Воздушных Сил ВСУ.
- Кроме "Джуса" погибли майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.
- По данным ГБР, самолеты столкнулись во время выполнения боевого задания недалеко от Житомира. Юрий Игнат рассказал, что самолеты столкнулись фактически на самом старте.