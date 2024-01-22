Украинские пилоты уже летают на истребителях F-16 вместе с инструкторами, — Игнат

Юрий Игнат сообщил, что по состоянию на январь 2024 года украинские пилоты уже летают на F-16. Наши герои делают это в сопровождении инструкторов.

Детали пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. По словам Игната, международные партнеры очень-очень конфиденциально обучают украинских летчиков. Информацию особо не обнародуют.

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Есть четкий план действий в рамках нашей авиационной коалиции, к которой даже присоединились государства, не имеющие на вооружении F-16. Но все же готовят авиационных специалистов, не только пилотов, но и других. Процесс идет, пилоты уже летают в небе с инструкторами,

– подчеркнул Игнат.

Он заметил, что нужно налетать нужное количество часов. В то же время следует учитывать ряд факторов. В частности, погоду, выходные, рождественские каникулы. Однако все вернулись к работе. Героев продолжают учить в воздушном пространстве. В частности, речь идет о тренировках на территории Дании и США. Кроме того, Игнат призвал не забывать о Великобритании.

Когда будут первые победы F-16 в небе в Украине

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что надеется на первые победы F-16 в украинском небе уже в 2024 году. Глава МИД подчеркнул: все идет по плану, активная подготовка продолжается. Все страны мира, взявшие на себя обязательства, придерживаются их. Однако следует учитывать максимальную сложность процесса. По словам Кулебы, здесь меняется даже концепция управления воздушным сражением.