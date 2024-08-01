Городской совет сообщил, что погибшего авиатора встретили накануне на площади Памяти. А 31 июля юношу провели по улицам родного города к месту последнего упокоения.

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На Львовщине попрощались с Юрием Капустенским

Напомним, как в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба 27 июля сообщили, что во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса. Причины катастрофы все еще не названы.

В Самборском городском совете сообщили, что прощание состоялось в зале органной и камерной музыки.

Трудно хоронить молодых людей. Юрий, хотя прожил очень мало, но жил полной жизнью и с Богом. В его сердце всегда были любовь к родному народу и Украине. В разгар войны он своей профессией выбрал защиту Родины от врага. Это достойно всех добродетелей,

– отметил господин отец Тарас Рысей.

Юноша в прошлом году стал выпускником Самборского лицея "Лидер". По упоминанию одноклассников и учителей, он был добрый, искренний, спокойный и веселый, был настоящим другом, его любили все, кто его знал.

А еще рассказывают, что с детства он мечтал о небе. В школе на уроках он делал самолеты из линеек и школьных принадлежностей, и говорил, что обязательно будет летать – так вспоминают о Юрии одноклассники.

В университете, где учился Юрий, тоже отмечают ум юноши и с теплом говорят о дружбе с Юрием.

"Учиться на военного летчика нелегко. И очень ответственно. Здесь очень строгий отбор. Нужно не только хорошо учиться, еще и быстро ориентироваться, иметь соответствующую физическую подготовку. Это все и о Юре. Он был серьезным и ответственным", – рассказали курсанты.

К сожалению, трагедия оборвала жизнь будущего офицера. Похоронили юного пилота со всеми воинскими почестями на Мемориале Героям Украины.

У парня остались родители, двое сестер, бабушки и дедушки.

На Львовщине попрощались с Юрием Капустенским / Фото Самборский городской совет