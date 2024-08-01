Міська рада повідомила, що загиблого авіатора зустріли напередодні на площі Пам'яті. А 31 липня юнака провели вулицями рідного міста до місця останнього спочинку.

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На Львівщині попрощалися з Юрієм Капустенським

Нагадаємо, як у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Кожедуба 27 липня повідомили, що під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу. Причини катастрофи все ще не названо.

В Самбірській міській раді повідомили, що прощання відбулося у залі органної та камерної музики.

Важко ховати молодих людей. Юрій, хоча прожив дуже мало, але жив повним життям і з Богом. В його серці завжди були любов до рідного народу та України. У розпал війни він своєю професією обрав захист Батьківщини від ворога. Це гідно усіх чеснот,

– зазначив пан-отець Тарас Рисей.

Юнак минулого року став випускником Самбірського ліцею "Лідер". За згадкою однокласників та вчителів, він був добрий, щирий, спокійний і веселий, був справжнім другом, його любили усі, хто його знав.

А ще розповідають, що з дитинства він мріяв про небо. У школі на уроках він робив літаки з лінійок та шкільного приладдя, й казав, що обов'язково буде літати – так згадують про Юрія однокласники.

В університеті, де вчився Юрій, теж відзначають розум юнака та з теплом говорять про дружбу з Юрієм.

"Вчитися на військового льотчика нелегко. І дуже відповідально. Тут дуже суворий відбір. Потрібно не лише добре вчитися, ще й швидко орієнтуватися, мати відповідну фізичну підготовку. Це все і про Юру. Він був серйозним та відповідальним", – розповіли курсанти.

На жаль, трагедія обірвала життя майбутнього офіцера. Поховали юного пілота з усіма військовими почестями на Меморіалі Героям України.

У хлопця залишилися батьки, двоє сестер, бабусі та дідусі.

На Львівщині попрощалися з Юрієм Капустенським / Фото Самбірська міська рада