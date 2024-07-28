Вчора Харківській університет Повітряних сил імені Кожедуба повідомив про загибель першокурсника. Той виконував навчально-тренувальний політ на літаку К-10 Swift.
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Що відомо про загиблого пілота
Наразі триває розслідування обставин авіатрощі. Відомо, що загиблий – Юрій Капустенський родом зі Львівщини, а саме міста Самбір. Він 2006 року народження. За три місяці курсанту мало виповнитися 18 років.
У Самбірській міській громаді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Також там уточнили, що про дату зустрічі та чин похорону буде повідомлено додатково.
Юрій Капустенський загинув під час навчання / Фото Самбірська міська громада
Авіатроща за участі відомого пілота Джуса
- Увечері 25 серпня 2023 року на Житомирщині зіткнулися два українські літаки L-39. Загинуло троє досвідчених пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр". Один із них – відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".
- "Джус" відзначився польотами на МіГ-29 над Київщиною у перші тижні від початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у повітряній обороні столиці. Пільщиков мріяв про польоти на F-16 і розповідав про важливісь цих винищувачів для України західним ЗМІ. Також він зустрічався з сенаторами обох партій США.
- Серед загиблих також – майор В’ячеслав Мінка з Київщини. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту.
- Того трагічного дня загинув також майор Сергій Проказін з Полтавщини. 24 роки життя він присвятив авіації. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.
- У ДБР почали розслідування за фактом авіатрощі. Там з'ясували, що обидва літаки були у технічно справному стані, що виключає можливість катастрофи внаслідок здійснення диверсії.
- На початку 2024 року українського пілота Андрія Пільщикова нагородили Орденом мужності ІІ ступеня посмертно.