Вчора Харківській університет Повітряних сил імені Кожедуба повідомив про загибель першокурсника. Той виконував навчально-тренувальний політ на літаку К-10 Swift.

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Що відомо про загиблого пілота

Наразі триває розслідування обставин авіатрощі. Відомо, що загиблий – Юрій Капустенський родом зі Львівщини, а саме міста Самбір. Він 2006 року народження. За три місяці курсанту мало виповнитися 18 років.

У Самбірській міській громаді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Також там уточнили, що про дату зустрічі та чин похорону буде повідомлено додатково.

Юрій Капустенський загинув під час навчання / Фото Самбірська міська громада

Авіатроща за участі відомого пілота Джуса