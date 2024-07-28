Вчера Харьковской университет Воздушных сил имени Кожедуба сообщил о гибели первокурсника. Тот выполнял учебно-тренировочный полет на самолете К-10 Swift.
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Что известно о погибшем пилоте
Сейчас продолжается расследование обстоятельств авиакатастрофы. Известно, что погибший – Юрий Капустенский родом из Львовской области, а именно города Самбор. Он 2006 года рождения. Через три месяца курсанту должно было исполниться 18 лет.
В Самборской городской общине выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Также там уточнили, что о дате встречи и чине похорона будет сообщено дополнительно.
Юрий Капустенский погиб во время учебы / Фото Самборская городская община
Авиатроща с участием известного пилота Джуса
- Вечером 25 августа 2023 года в Житомирской области столкнулись два украинских самолета L-39. Погибли три опытных пилота 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".Один из них – известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джусом".
- "Джус" отличился полетами на МиГ-29 над Киевщиной в первые недели после начала полномасштабного вторжения. Участвовал в воздушной обороне столицы. Пильщиков мечтал о полетах на F-16 и рассказывал о важных этих истребителях для Украины западным СМИ. Также он встречался с сенаторами обеих партий США.
- Среди погибших также – майор Вячеслав Минко из Киевщины. Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета.
- В тот трагический день погиб также майор Сергей Проказин из Полтавщины. 24 года жизни он посвятил авиации. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов.
- В ДБР начали расследование по факту авиатрощи. Там выяснили, что оба самолета были в технически исправном состоянии, что исключает возможность крушения в результате диверсии.
- В начале 2024 года украинского пилота Андрея Пильщикова наградили Орденом мужества ІІ степени посмертно.