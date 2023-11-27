Заправлял российские танки и вывозил зерно: депутату из Херсона вручили подозрение

Брат экснардепа-изменника Ковалева получил подозрение. СБУ установила, что он сотрудничал с оккупантами и даже помогал им в их преступлениях.

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены депутату Херсонского облсовета Юрию Ковалеву. В настоящее время он входит в состав оккупационной так называемой "госдумы Херсонской области" от путинской партии "Единая Россия" и продолжает содействовать вооруженной агрессии России против Украины.

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Что известно о Юрии Ковалеве

Фигурант является старшим братом бывшего нардепа-изменника Алексея Ковалева, который после оккупации областного центра публично поддержал "присоединение" региона к России и стал "заместителем" гауляйтера Сальдо "по вопросам сельского хозяйства".



Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого провел их "перерегистрацию" по российскому законодательству.



Среди них – местный агрохолдинг, в этом году переправивший в Россию почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 миллионов гривен.



Также установлено, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции вне очереди обслуживали горючим российскую военную технику, в том числе вражеские танки и бронемашины.



Кроме того, компании фигуранта активно снабжали "пропайками" для российских захватчиков, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона.



Вдобавок, предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет России в виде уплаты "налогов" и "сборов". Только в августе 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков почти 3 миллиона российских рублей.

Злоумышленник будет наказан

На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В СБУ отметили, что поскольку Ковалев находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан.