Герою навсегда останется 28 лет. Юрий Ришко Был родом из Калуша.

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На фронте погиб Юрий Ришко

4 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в одном из населенных пунктов на Харьковщине погиб 28-летний Юрий Ришко. Герою было всего 28 лет.

Юрий Ришко служил командиром инженерно-саперного отделения, инженерно-саперного взвода, инженерно-саперной роты.

Скорбное известие всколыхнуло общество. В борьбе за свободу и независимость Украины погиб калушанин, старший солдат Юрий Ришко. Выражаем соболезнования родным павшего Воина. Низкий поклон, почет и благодарность храброму Защитнику за жертвенный подвиг,

– выразили соболезнования в Калушской общине.



Юрий Ришко погиб в бою с врагом / Фото Калушский городской совет

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная и светлая память!