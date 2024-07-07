Герою назавжди залишиться 28 років. Юрій Рішко Був родом з Калуша.

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На фронті загинув Юрій Рішко

4 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в одному з населених пунктів на Харківщині загинув 28-річний Юрій Рішко. Героєві було усього 28 років.

Юрій Рішко служив командиром інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти.

Скорботна звістка сколихнула громаду. У боротьбі за волю та незалежність України загинув калушанин, старший солдат Юрій Рішко. Висловлюємо співчуття рідним полеглого Воїна. Доземний уклін, шана та вдячність хороброму Захиснику за жертовний подвиг,

– висловили співчуття в Калуській громаді.



Юрій Рішко загинув у бою з ворогом / Фото Калуська міська рада

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять!