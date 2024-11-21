Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Измаила Андрея Абрамченко и Суспильне.

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На фронте погиб Юрий Сергеев

Юрий Сергеев – родом из Измаила. Он освоил профессию электрика и пошел служить в Измаильский пограничный отряд, где его и застали события 2014 года. Впоследствии он решил, что может сделать больше и присоединился к защите Украины в зоне АТО. Впоследствии Юрий перевелся служить под Крым.

В 2016 году защитник уволился со службы и вернулся в родной Измаил. Юрий Сергеев начал строить гражданскую жизнь – женился, стал отцом, работал, а в свободное время – занимался футболом и помогал бездомным животным.

В 2023 году Юрий Сергеев решил добровольно присоединиться к ВСУ. Он воевал в самых горячих точках, а впоследствии – участвовал в боях в Курской области. Защитник был пулеметчиком пулеметного взвода механизированного батальона, старший сержант. К сожалению, украинский защитник погиб во время выполнения боевого задания.

"Собирался в отпуск, чтобы встретить Новый год вместе с сыном, и мечтал после победы взять домой животное (собачку или котика), потому что какой же дом без этого? Но все планы и мечты перечеркнула кровавая война, развязанная Россией против Украины: пулеметчик пулеметного взвода механизированного батальона старший сержант Юрий Юрьевич Сергеев при выполнении боевого задания по защите нашей Родины от российской военной агрессии погиб, отдав за мирное будущее Украины самое дорогое, что есть у человека, – собственную жизнь", – в щемящей заметке вспоминает мэр Измаила.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Сергеева. Вечная и светлая память.

Журналисты Суспильного также показали кадры с церемонии прощания с Юрием Сергеевым. Защитника провели в последний путь и похоронили на Аллее Славы на Новом кладбище.

Прощание с Юрием Сергеевым – больше в галерее

Крестный защитника Виктор Шиманис рассказал, что никто не думал, что Юрий может погибнуть на фронте.

Он пулеметчиком был, воевал в "горячих" точках. Погиб в Курской области, конкретно я не знаю где. Никто даже не думал, не думал, что вот так он уйдет. У меня нет слов и в душе такая рана. Я думал, что он бессмертный, что его ничего не возьмет,

– говорит мужчина.

Знакомая семьи погибшего Людмила Комаринская добавила, что папа Юрия был ликвидатором катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она также добавила, что Юрий был очень отзывчивым и добрым, никогда не отказывал в помощи и делал все бескорыстно.

Елена Лангольф, близкая подруга семьи павшего защитника, также вспоминает, что Юрий мечтал о светлом будущем Украины, поэтому сам присоединился к защите от врага.

"Он сам откликнулся пойти воевать, потому что мечтал о светлом будущем Украины. Всегда говорил, что придет живым. В памяти он у нас останется светлой, добрым и отзывчивым человеком, который любил свою жизнь", – добавила женщина.

Друг павшего защитника Роман Умняхин вспоминает, что Юрий всегда был "на позитиве". По его словам, погибший умел найти слова поддержки и всегда верил в лучшее.

Мы встретились, когда я работал на рынке, еще в 16 лет. Очень добрая была, позитивный человек, всегда честный со всеми, никогда не врал, уважаю за это его. Он мне всегда хлопал по плечу и говорил: "Все будет хорошо, ты главное жди. Все будет хорошо, а по-другому никак". И это очень мотивировало меня,

– подчеркнул Роман.