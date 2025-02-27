Он заранее знал, что его летательные средства будут выполнять преступления против нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ да Офис генпрокурора.

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Под руководством Слесаря произведено сотню летательных аппаратов

Известно, что Слесарь с начала полномасштабного вторжения в Украину переформатировал работу российской авиаотрасли под нужды враждебного военно-промышленного комплекса.

Под его руководством было усилено производство и модернизацию боевых самолетов – речь идет о более чем 100 летательных аппаратах с 24 февраля 2022 года.

В этом списке бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31, из которых россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины крылатыми и баллистическими ракетами, в частности, "Кинжалами". А еще Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 и военно-транспортные борта типа Ил-76МД-90А.

Как свидетельствует доказательная база, должностное лицо координирует свои действия с высшим военно-политическим руководством России и выполняет их "оборонительный" заказ,

– отмечают в СБУ.

Там также добавили, что комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности продолжаются.