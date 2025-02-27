Він заздалегідь знав, що його літальні засоби виконуватимуть злочини проти нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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Під керівництвом Слюсаря вироблено сотню літальних апаратів

Відомо, що Слюсар з початку повномасштабного вторгнення в Україну переформатував роботу російської авіагалузі під потреби ворожого військово-промислового комплексу.

Під його керівництвом було посилено виробництво і модернізацію бойових літаків – йдеться про понад 100 літальних апаратів з 24 лютого 2022 року.

У цьому списку бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі МіГ-31, з яких росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру України крилатими і балістичними ракетами, зокрема, "Кинджалами". А ще Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 та військово-транспортні борти типу Іл-76МД-90А.

Як свідчить доказова база, посадовець координує свої дії з вищим військово-політичним керівництвом Росії і виконує їхнє "оборонне" замовлення,

– зазначають в СБУ.

Там також додали, що комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності тривають.