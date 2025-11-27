Укр Рус
24 Канал Статьи Ухо Путина и российский "Ермак": кто такой Юрий Ушаков и почему именно ему Уиткофф сливает все о США
27 ноября, 19:00
10

Ухо Путина и российский "Ермак": кто такой Юрий Ушаков и почему именно ему Уиткофф сливает все о США

Константин Довгань
Основные тезисы
  • Юрий Ушаков, 78-летний дипломат, является помощником Путина, ответственным за международные коммуникации России.
  • Ушаков имеет значительное влияние в путинской системе и был привлечен к важным переговорам с США, в частности с советником Трампа, Стивом Уиткоффом.

На фоне скандалов с обнародованными разговорами спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, которые убедительно доказывают, что он является также и советником президента России Путина, все обратили внимание и на собеседника агента влияния оккупантов. Не слишком публичного помощника российского диктатора Юрия Ушакова.

24 Канал рассказывает, что это за дипломат, мог ли быть источником информации для Путина по Рюрику и как стал "ухом" Уиткоффа.

Читайте также Стенограмма разговора Уиткоффа с помощником Путина по Украине

Юрию Ушакову – 78 лет. Он родился 13 марта 1947 года в Москве. О родителях Ушакова практически ничего неизвестно, но тот факт, что их сын поступил в 1960-е в элитный советский вуз МГИМО (Московский государственный институт международных отношений, – 24 Канал), который готовил дипломатов и шпионов, намекает, что они имели непосредственное отношение к обеим сферам.

Это также подтверждает тот факт, что по окончании учебы молодой Ушаков начинает работать в МИД СССР, причем сразу был направлен в заграничную командировку в Данию.

По возвращении из Копенгагена в Москву Ушаков сначала работал в Департаменте скандинавских стран, а затем – в Генеральном Секретариате МИД СССР. Параллельно Ушакову разрешили писать кандидатскую диссертацию на модную тогда тему "разрядки".

В 1977 году Ушаков получил научную степень кандидата наук и в отличие от другого путинского чиновника Владимира Мединского может похвастаться, что писал эту работу сам. По крайней мере, такое впечатление дает ее беглый анализ. С другой стороны, диссертация Ушакова не выдержала проверки временем и сейчас не актуальна.

Как носитель датского языка Ушаков во вторую заграничную командировку прогнозируемо отбыл в Данию, где-то с 1986 по 1992 года. После чего вернулся на родину, которая превратилась из СССР в Россию.

В отличие от многих коллег-дипломатов, Ушаков не уволился и не ушел в бизнес, а остался работать в МИДе под руководством тогдашнего министра Андрея Козырева.


Юрий Ушаков с женой Светланой / Фото росСМИ

В МИД "варяг" Ушаков возглавил важный Департамент общеевропейского сотрудничества и занимался контактами с ОБСЕ, ЕС, НАТО, Советом Европы и региональными европейскими организациями.

В свою третью заграничную командировку в 1996-м Ушаков поехал уже как российский дипломат, не в Данию, а в Вену, где занял ответственную должность – постоянного представителя России в ОБСЕ. Тогда предполагалось, что Россия будет дружить с Европой и пытаться стать ее частью, но долго в Австрии поработать Ушакову не получилось.

В 1998 году Ушаков возвращается в Москву и становится заместителем министра иностранных дел – сначала Евгения Примакова, а впоследствии его преемника Игоря Иванова. В МИД Ушаков отвечал за связи с ООН, правовую и гуманитарную проблематику. Впрочем, уже через несколько месяцев Ушакова перебросили на другую важную должность – послом России в США.

В последующие 10 лет Юрий Ушаков был главным "русским" в Америке.

В мае 2008 года Ушакова отзывают из США и он возвращается в Россию, где возглавляет аппарат правительства России, который тогда временно возглавил Путин, который не мог больше быть президентом, в соответствии с тогдашней Конституцией РФ.

Таким образом, человек, который большую часть взрослой жизни провел за пределами России, внезапно стал "завхозом" Путина.


Ушаков всегда где-то неподалеку от Путина / Фото росСМИ

Российскому диктатору преданность и ретивость Ушакова импонировала и он после отбытия премьерства и возвращения себе президентских регалий забрал его к себе, сделав помощником и номинальным куратором внешней политики России.

Условно говоря, это некий "российский Ермак", которого ограничили сугубо "международкой".

Долгое время Ушаков "просто себе был". Он почти не становился фигурантом громких скандалов или коррупционных расследований (у него нашли элитную недвижимость на миллионы долларов, но у кого из окружения Путина ее нет). О нем не часто вспоминали в СМИ, он редко что-то комментировал, ограничиваясь сухими сообщениями, среди которых выделялось разве что его наблюдение об "укреплении химии" между Путиным и Си Цзиньпином и признание нарушения Путиным режима санкций против КНДР.

В 2024 году Ушаков рассказал о подарках Путина корейскому диктатору, в частности, люксовые машины, что является прямым нарушением санкций Совбеза ООН.

Но в основном Ушаков молчал. В частности, молчал о российском агенте ЦРУ Олеге Смоленкове, который сбежал из России в 2017 году в ходе организованной американцами спецоперации. Смоленков работал под руководством Ушакова в посольстве РФ в США, правительстве РФ и в АП, где был главным его советником.


Ушаков – главный дипломатический советник Путина / Фото росСМИ

Громкий прокол и "проспанный" Ушаковым американский агент никак не повлияли на Путина, тот несколько раз своими распоряжениями продлевал полномочия своего помощника, который должен был, в соответствии с законом, уходить на пенсию по достижению предельного возраста. Сначала 65 лет, затем – 70, а затем – 75 лет.

Сейчас Ушакову уже 78, а он до сих пор на побегушках у Путина и является одним из топовых российских геронтократов.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину роль Ушакова возросла. Сперва Ушаков участвовал в операциях прикрытия и говорил, что никакой агрессии не готовится, а потом уже рапортовал об "успехах СВО".

Мы не понимаем, почему они распространяют явно ложную информацию о намерениях России, 
– Ушаков опровергает информацию разведки США о подготовке нападения на Украину 14 февраля 2022 года.

Через несколько месяцев Ушаков участвовал в переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, но остался в тени Мединского, который забрал тогда себе лавры "главного". Впрочем, не исключено, что именно Ушаков был главным и именно ему постоянно звонил Мединский.


В отношениях с США Ушаков доминирует над Лавровым / Фото росСМИ

Именно Ушакову Путин доверил в начале 2025 года возобновить контакты с американцами – он в феврале ездил вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Саудовскую Аравию на встречу с представителями нового президента США Трампа – главой Госдепа Марко Рубио, тогдашним советником Трампа по нацбезопасности Майком Волцом и Стивом Уитткоффом.


Ушаков был главным "русским" на встрече с американцами в Эр-Рияде / Фото росСМИ

Интересно, что Лавров тогда сыграл скорее роль "ВИП-такси", поскольку важной роли в переговорах не имел, а лишь должен был отрекомендовать Ушакова. Кстати, на той встрече впервые громко засветился и киевлянин Кирилл Дмитриев.

К теме Кто такой Кирилл Дмитриев

В мае 2025 года Лавров снова "возил" Ушакова на переговоры – на этот раз в Стамбул. Впоследствии Ушаков организовывал встречу Путина и Трампа на Аляске, а также занимался новым рандеву в Будапеште, которого по состоянию на сейчас пока не произошло.

В марте 2025 года США и Россия создали специальный канал коммуникаций, за который отвечали Ушаков и Волц (пока тот имел работу). Тогда же Ушаков ляпнул свою, пожалуй, самую известную фразу о том, что Европа должна пойти на уступки под давлением США.

Наш президент в интервью красочно описал, что происходит. Он описал, что они будут как ласковые собачки у своего хозяина. Примерно это сейчас и происходит, 
– Юрий Ушаков в интервью кремлевскому репортеру Зарубину позволяет себе высокомерные заявления, 15 марта 2025 года.

Напомним, что Путин относительно европейских лидеров и их отдельной от США позиции по помощи Украине сказал, что "станут у ног хозяина и будут нежно махать хвостиком", впоследствии это перепостил у себя в соцсети Трамп, потому что ему очень понравилось, как его похвалил Путин.


Ушаков на встрече Путина с Уиткоффом / Фото росСМИ

Очевидно за этими словами стоял конкретный план. Впрочем, долго беседы с Волцом не продержались. Вскоре он вылетел с должности из-за неумения пользоваться мессенджерами. Но сейчас благодаря публикации агентства Bloomberg от 25 ноября 2025 года мы знаем, что Ушакову куда удобнее разговаривать не с ним, а со Стивом Уиткоффом.

"Большая дружба" между Уиткоффом и Ушаковым, похоже, завязалась во время подготовки визитов американца в Россию. Именно Ушаков выступил коммуникатором процессов с российской стороны и именно его мы должны благодарить за все эти истории с чебуреком Уиткоффа, 4,5-часовой лекцией о Рюрике, присутствием только русских переводчиков и тому подобное.

Интересно, что Ушаков, который провел значительную часть карьеры в Дании, не мог не знать о единственном известном историческом "Рюрике" – датского конунга Рорика на службе франкских правителей. Тем не менее Ушаков не смог повлиять на Путина, чтобы тот прекратил рассказывать чушь о собственных трактовках летописных приключений легендарного основателя Руси.

Факт октябрьских разговоров Ушакова со Стивом Уиткоффом и российским переговорщиком с США Кириллом Дмитриевым подтверждает, что чиновник имеет большие полномочия и является важным звеном путинской системы. Он лично приближен к российскому диктатору и отвечает за его международные коммуникации.


Навстречу лекции о Рюрике. Без переводчика, но с Юрием и К. / Фото росСМИ

Так, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем, кто-то каким-то образом может, видимо, прослушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка, 
– Ушаков в комментарии российским СМИ признает факт и правдивость своих разговоров с Уиткоффом, а также собственно нарушение российских норм морали, которые запрещают россиянам пользоваться WhatsApp.

Также теперь мы знаем, что Ушакову удалось создать тандем "Стив и Юрий" (так его называет сам Уиткофф) и превратить спецпредставителя Трампа на советника Путина.

Частые вопросы

Кто такой Юрий Ушаков и какую роль он играет в российской дипломатии?

Юрий Ушаков — это опытный российский дипломат, который начал свою карьеру в МИД СССР и впоследствии стал важной фигурой в российском правительстве. Он известен своей преданностью Владимиру Путину и является его главным дипломатическим советником, отвечая за внешнюю политику России.

Какова роль Юрия Ушакова в скандале с обнародованными разговорами Стива Уиткоффа?

Юрий Ушаков был собеседником Стива Уиткоффа — спецпредставителя президента США, который также является советником Путина. Их разговоры выявляют значительное влияние Ушакова в коммуникациях с американскими представителями и его роль в дипломатических процессах.

Какое влияние имели разговоры Ушакова с Уиткоффом на международную политику?

Разговоры Ушакова с Уиткоффом подтвердили его важную роль в путинской системе, в частности в налаживании контактов с американской стороной. Это подчеркивает его влияние на международные коммуникации России и создание так называемого тандема "Стив и Юрий", что повлияло на переговорные процессы между Россией и США.

Какие обстоятельства привели к созданию тандема Ушаков – Уиткофф в контексте российско-американских отношений?

Тандем "Стив и Юрий" образовался в результате подготовки визитов Стива Уиткоффа в Россию, где Юрий Ушаков выступил коммуникатором с российской стороны. Благодаря этому Ушаков смог наладить тесные контакты с Уиткоффом, который стал не только спецпредставителем Трампа, но и советником Путина, что подкрепило его позицию в путинской системе международных коммуникаций.

Какие последствия может иметь сотрудничество Ушакова с американскими представителями для внешней политики России?

Сотрудничество Юрия Ушакова с американскими представителями, такими как Стив Уиткофф, может повлиять на внешнюю политику России путем формирования новых каналов коммуникации и влияния на международные отношения. Это сотрудничество может привести к укреплению позиций России в переговорах с США и способствовать реализации российских интересов на мировой арене. Однако, возможность утечек информации и использования неофициальных каналов связи может также вызвать международные скандалы и поставить под сомнение легитимность таких контактов.