Ухо Путина и российский "Ермак": кто такой Юрий Ушаков и почему именно ему Уиткофф сливает все о США

На фоне скандалов с обнародованными разговорами спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, которые убедительно доказывают, что он является также и советником президента России Путина, все обратили внимание и на собеседника агента влияния оккупантов. Не слишком публичного помощника российского диктатора Юрия Ушакова.

24 Канал рассказывает, что это за дипломат, мог ли быть источником информации для Путина по Рюрику и как стал "ухом" Уиткоффа.

Кто такой Юрий Ушаков?

Юрию Ушакову – 78 лет. Он родился 13 марта 1947 года в Москве. О родителях Ушакова практически ничего неизвестно, но тот факт, что их сын поступил в 1960-е в элитный советский вуз МГИМО (Московский государственный институт международных отношений, – 24 Канал), который готовил дипломатов и шпионов, намекает, что они имели непосредственное отношение к обеим сферам.

Это также подтверждает тот факт, что по окончании учебы молодой Ушаков начинает работать в МИД СССР, причем сразу был направлен в заграничную командировку в Данию.

По возвращении из Копенгагена в Москву Ушаков сначала работал в Департаменте скандинавских стран, а затем – в Генеральном Секретариате МИД СССР. Параллельно Ушакову разрешили писать кандидатскую диссертацию на модную тогда тему "разрядки".

В 1977 году Ушаков получил научную степень кандидата наук и в отличие от другого путинского чиновника Владимира Мединского может похвастаться, что писал эту работу сам. По крайней мере, такое впечатление дает ее беглый анализ. С другой стороны, диссертация Ушакова не выдержала проверки временем и сейчас не актуальна.

Как носитель датского языка Ушаков во вторую заграничную командировку прогнозируемо отбыл в Данию, где-то с 1986 по 1992 года. После чего вернулся на родину, которая превратилась из СССР в Россию.

В отличие от многих коллег-дипломатов, Ушаков не уволился и не ушел в бизнес, а остался работать в МИДе под руководством тогдашнего министра Андрея Козырева.



Юрий Ушаков с женой Светланой / Фото росСМИ

В МИД "варяг" Ушаков возглавил важный Департамент общеевропейского сотрудничества и занимался контактами с ОБСЕ, ЕС, НАТО, Советом Европы и региональными европейскими организациями.

В свою третью заграничную командировку в 1996-м Ушаков поехал уже как российский дипломат, не в Данию, а в Вену, где занял ответственную должность – постоянного представителя России в ОБСЕ. Тогда предполагалось, что Россия будет дружить с Европой и пытаться стать ее частью, но долго в Австрии поработать Ушакову не получилось.

Ушаков – человек Путина

В 1998 году Ушаков возвращается в Москву и становится заместителем министра иностранных дел – сначала Евгения Примакова, а впоследствии его преемника Игоря Иванова. В МИД Ушаков отвечал за связи с ООН, правовую и гуманитарную проблематику. Впрочем, уже через несколько месяцев Ушакова перебросили на другую важную должность – послом России в США.

В последующие 10 лет Юрий Ушаков был главным "русским" в Америке.

В мае 2008 года Ушакова отзывают из США и он возвращается в Россию, где возглавляет аппарат правительства России, который тогда временно возглавил Путин, который не мог больше быть президентом, в соответствии с тогдашней Конституцией РФ.

Таким образом, человек, который большую часть взрослой жизни провел за пределами России, внезапно стал "завхозом" Путина.



Ушаков всегда где-то неподалеку от Путина / Фото росСМИ

Российскому диктатору преданность и ретивость Ушакова импонировала и он после отбытия премьерства и возвращения себе президентских регалий забрал его к себе, сделав помощником и номинальным куратором внешней политики России.

Условно говоря, это некий "российский Ермак", которого ограничили сугубо "международкой".

Что известно о скандалах с Ушаковым?

Долгое время Ушаков "просто себе был". Он почти не становился фигурантом громких скандалов или коррупционных расследований (у него нашли элитную недвижимость на миллионы долларов, но у кого из окружения Путина ее нет). О нем не часто вспоминали в СМИ, он редко что-то комментировал, ограничиваясь сухими сообщениями, среди которых выделялось разве что его наблюдение об "укреплении химии" между Путиным и Си Цзиньпином и признание нарушения Путиным режима санкций против КНДР.

В 2024 году Ушаков рассказал о подарках Путина корейскому диктатору, в частности, люксовые машины, что является прямым нарушением санкций Совбеза ООН.

Но в основном Ушаков молчал. В частности, молчал о российском агенте ЦРУ Олеге Смоленкове, который сбежал из России в 2017 году в ходе организованной американцами спецоперации. Смоленков работал под руководством Ушакова в посольстве РФ в США, правительстве РФ и в АП, где был главным его советником.



Ушаков – главный дипломатический советник Путина / Фото росСМИ

Громкий прокол и "проспанный" Ушаковым американский агент никак не повлияли на Путина, тот несколько раз своими распоряжениями продлевал полномочия своего помощника, который должен был, в соответствии с законом, уходить на пенсию по достижению предельного возраста. Сначала 65 лет, затем – 70, а затем – 75 лет.

Сейчас Ушакову уже 78, а он до сих пор на побегушках у Путина и является одним из топовых российских геронтократов.

Новая дипломатия Ушакова

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину роль Ушакова возросла. Сперва Ушаков участвовал в операциях прикрытия и говорил, что никакой агрессии не готовится, а потом уже рапортовал об "успехах СВО".

Мы не понимаем, почему они распространяют явно ложную информацию о намерениях России,

– Ушаков опровергает информацию разведки США о подготовке нападения на Украину 14 февраля 2022 года.

Через несколько месяцев Ушаков участвовал в переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, но остался в тени Мединского, который забрал тогда себе лавры "главного". Впрочем, не исключено, что именно Ушаков был главным и именно ему постоянно звонил Мединский.



В отношениях с США Ушаков доминирует над Лавровым / Фото росСМИ

Именно Ушакову Путин доверил в начале 2025 года возобновить контакты с американцами – он в феврале ездил вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Саудовскую Аравию на встречу с представителями нового президента США Трампа – главой Госдепа Марко Рубио, тогдашним советником Трампа по нацбезопасности Майком Волцом и Стивом Уитткоффом.



Ушаков был главным "русским" на встрече с американцами в Эр-Рияде / Фото росСМИ

Интересно, что Лавров тогда сыграл скорее роль "ВИП-такси", поскольку важной роли в переговорах не имел, а лишь должен был отрекомендовать Ушакова. Кстати, на той встрече впервые громко засветился и киевлянин Кирилл Дмитриев.

В мае 2025 года Лавров снова "возил" Ушакова на переговоры – на этот раз в Стамбул. Впоследствии Ушаков организовывал встречу Путина и Трампа на Аляске, а также занимался новым рандеву в Будапеште, которого по состоянию на сейчас пока не произошло.

"Стив и Юрий": дружба Ушакова и Уиткоффа

В марте 2025 года США и Россия создали специальный канал коммуникаций, за который отвечали Ушаков и Волц (пока тот имел работу). Тогда же Ушаков ляпнул свою, пожалуй, самую известную фразу о том, что Европа должна пойти на уступки под давлением США.

Наш президент в интервью красочно описал, что происходит. Он описал, что они будут как ласковые собачки у своего хозяина. Примерно это сейчас и происходит,

– Юрий Ушаков в интервью кремлевскому репортеру Зарубину позволяет себе высокомерные заявления, 15 марта 2025 года.

Напомним, что Путин относительно европейских лидеров и их отдельной от США позиции по помощи Украине сказал, что "станут у ног хозяина и будут нежно махать хвостиком", впоследствии это перепостил у себя в соцсети Трамп, потому что ему очень понравилось, как его похвалил Путин.



Ушаков на встрече Путина с Уиткоффом / Фото росСМИ

Очевидно за этими словами стоял конкретный план. Впрочем, долго беседы с Волцом не продержались. Вскоре он вылетел с должности из-за неумения пользоваться мессенджерами. Но сейчас благодаря публикации агентства Bloomberg от 25 ноября 2025 года мы знаем, что Ушакову куда удобнее разговаривать не с ним, а со Стивом Уиткоффом.

"Большая дружба" между Уиткоффом и Ушаковым, похоже, завязалась во время подготовки визитов американца в Россию. Именно Ушаков выступил коммуникатором процессов с российской стороны и именно его мы должны благодарить за все эти истории с чебуреком Уиткоффа, 4,5-часовой лекцией о Рюрике, присутствием только русских переводчиков и тому подобное.

Интересно, что Ушаков, который провел значительную часть карьеры в Дании, не мог не знать о единственном известном историческом "Рюрике" – датского конунга Рорика на службе франкских правителей. Тем не менее Ушаков не смог повлиять на Путина, чтобы тот прекратил рассказывать чушь о собственных трактовках летописных приключений легендарного основателя Руси.

Факт октябрьских разговоров Ушакова со Стивом Уиткоффом и российским переговорщиком с США Кириллом Дмитриевым подтверждает, что чиновник имеет большие полномочия и является важным звеном путинской системы. Он лично приближен к российскому диктатору и отвечает за его международные коммуникации.



Навстречу лекции о Рюрике. Без переводчика, но с Юрием и К. / Фото росСМИ

Так, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем, кто-то каким-то образом может, видимо, прослушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка,

– Ушаков в комментарии российским СМИ признает факт и правдивость своих разговоров с Уиткоффом, а также собственно нарушение российских норм морали, которые запрещают россиянам пользоваться WhatsApp.

Также теперь мы знаем, что Ушакову удалось создать тандем "Стив и Юрий" (так его называет сам Уиткофф) и превратить спецпредставителя Трампа на советника Путина.