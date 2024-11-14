Бывший руководитель Закарпатской МСЭК строит дом возле границы со Словакией, – СМИ

Бывший председатель Закарпатской МСЭК Юрий Веклинец вместе с женой строит дом на границе со Словакией. Кроме этого, он владеет земельными участками с рыбниками на Закарпатье, которые, по его словам, получил в подарок.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование hromadske. Интересно то, что официальный уровень доходов семьи и законность таких активов вызывают вопросы.

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Что известно о доходах бывшего председателя МСЭК

С 2017 года 52-летний Юрий Веклинец занимал должность главного врача Закарпатской МСЭК. В том же году, он и его жена декларировали суммарный доход в размере 60 тысяч гривен в месяц, включая материальную помощь от местного СБУ, где Юрий ранее работал начальником медицинской службы, а также пенсиями – его и жены.

К 2023 году общий месячный доход супругов Веклинцев вырос до 74 тысяч гривен. Жена Веклинца, Татьяна, была госслужащей и работала в исполнительном комитете Ужгородского городского совета.

По данным расследования, на счетах семьи накопилось более миллиона гривен: 220 тысяч гривен и 20 тысяч долларов.

В расследовании говорится, что супруги проживают в Ужгороде в доме, на который в 2005 году Татьяна взяла молодежный кредит на 36 тысяч долларов.

Дом в котором проживают супруги Веклинец / Фото hromadske

Что известно о доме, который буду экс-руководитель МСЭК

В 2024 году жена Юрия Веклинца приобрела земельный участок на границе со Словакией, расположенный рядом с пограничной наблюдательной башней. На этом участке началось строительство большого семейного дома, который сам Веклинец называет "дачным домиком", утверждая, что на него у супругов есть "задекларированные средства".

Участок вблизи границы со Словакией / Фото hromadske

Кроме того, в Закарпатье Веклинец владеет земельными участками с рыбниками, приспособленными для отдыха. Он объяснил, что не покупал эту землю, а получил ее как подарок от родителей на свое 50-летие.

Указывается также, что земля перешла в его собственность 20 июня 2022 года, через четыре месяца после начала полномасштабного вторжения.