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Юрий Бойко не хочет выглядеть как пророссийский кандидат, – эксперт

Pro новости 110 Читати новину українською

О том, как американские политтехнологи готовят Юрия Бойко в президенты, почему украинцы массово застревают в аэропортах мира – в программе "Pro новости" рассказали украинский политтехнолог Тарас Березовец и председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

О том, как американские политтехнологи готовят Юрия Бойко в президенты

"Уже не впервые заключают контракт американские политтехнологи с экс-регионалами. Первым был Виктор Янукович, который подписал контракт с Манафортом. Анализируя этот успешный опыт, Юрий Бойко решил так же работать с американцами. Тогда сотрудничество с американскими политтехнологами оказалось удачным для Виктора Януковича: "Партия регионов" выиграла парламентскую кампанию в 2006-2007 годах, а позже и президентские выборы в 2010", – отметил эксперт.

Я думаю, что, анализируя этот успешный опыт, Юрий Бойко решил так же работать с американцами. Почему именно с ними? Американские политтехнологи считаются лучшими в мире с точки зрения работы по социологическому опросу. То есть они работают лучше всего, определяют потребности избирателей,
– сказал Тарас Березовец.

"Кроме того, американцы очень хорошо работают с имиджем, визуальной картинкой. Именно поэтому Бойко сейчас, в первую очередь, ориентируется на помощь американских политтехнологов для того, чтобы исправить свой имидж за рубежом. Никто не хочет выглядеть как пророссийский кандидат, то есть человек, который ориентируется на Москву", – добавил Березовец.

О том, почему украинцы массово застревают в аэропортах мира

"Надо понимать, что тот процесс, который сейчас происходит с туристами, заложен государственными органами власти еще несколько лет назад, когда государство отказалось от лицензирования турагентской деятельности в Украине", – отметил председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины.

Именно поэтому отсутствие лицензирования загоняет отрасль "в тень", то есть сейчас ни центральный орган власти, ни организация или ассоциация не может назвать точного количества участников на рынке. Это дает возможность для "паразитирования" и не совсем профессиональных действий тех или других туроператоров, которые набирают обороты, объемы и продажи и так далее в результате не профессиональной деятельности, а низкой цены. Зачастую продавая свои услуги дешевле, чем они на самом деле стоят, и не получая на этом убытки, – сказал Игорь Голубаха.

"Туризм – это на 99,9% бизнесовое окружение и там нет государственных органов или государственных предприятий, которые могли бы получить какие-то монополии", – добавил председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины.

Теги: Новости политики Новости Украины отдых авиация Выборы Президента 2019 Туніс Юрий Бойко Pro новости
Источник: 24 канал
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