Юрій Бойко не хоче виглядати як проросійський кандидат, – експерт

Про те, як американські політтехнологи готують Юрія Бойка в президенти, про чому українці масово застрягають в аеропортах світу – у програмі "Pro новини" розповіли український політтехнолог Тарас Березовець та голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України Ігор Голубаха.

Про те, як американські політтехнологи готують Юрія Бойко в президенти

"Вже не вперше укладають контракт американські політтехнологи з екс-регіоналами. Першим був Віктор Янукович, який підписав контракт з Манафортом. Аналізуючи цей успішний досвід, Юрій Бойко вирішив так само працювати з американцями. Тоді співпраця з американськими політтехнологами виявилася вдалою для Віктора Януковича: партія регіонів виграла парламентську кампанію в 2006-2007 роках, а пізніше і президентські вибори у 2010", – зазначив експерт.

Я думаю, що, аналізуючи цей успішний досвід, Юрій Бойко вирішив так само працювати з американцями. Чому саме з ними? Американські політтехнологи вважаються найкращими у світі з точки зору роботи за соціологічним опитуванням. Тобто вони працюють найкраще визначають потреби виборців,

– сказав Тарас Березовець.

"Крім того, американці дуже добре працюють з іміджем, візуальною картинкою. Саме тому Бойко зараз, в першу чергу, орієнтується на допомогу американських політтехнологів для того, аби виправити свій імідж за кордоном. Ніхто не хоче виглядати як проросійський кандидат, тобто людиною, яка орієнтується на Москву", – додав Березовець.

Про те, чому українці масово застрягають в аеропортах світу

"Треба розуміти, що той процес, який зараз відбувається з туристами, закладений державними органами влади ще декілька років тому назад, коли держава відмовилась від ліцензування турагентська діяльності в Україні", – наголосив голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України.

Саме тому відсутність ліцензування заганяє галузь "в тінь", тобто нині ні центральний орган влади, ні організація чи асоціація не може назвати точної кількості учасників на ринку. Це дає можливість для "паразитування" і не зовсім професійних дій тих чи інших тур операторів, які набирають обігу, об'єми та продажі тощо, внаслідок не професійної діяльності, а низької ціни. Найчастіше продаючи свої послуги дешевше, ніж вони насправді коштують і не отримуючи на цьому збитки, – сказав Ігор Голубаха.

"Туризм – це на 99,9% бізнесове оточення і там немає державних органів чи державних підприємств, які могли б отримати якісь монополії", – додав голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України.