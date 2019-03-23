Юрий Мушкетик не подписывал заявление в поддержку Порошенко

Выдающийся украинский писатель, Герой Украины Юрий Мушкетик не подписывал заявление на поддержку Петра Порошенко на будущих президентских выборах.

Об этом он сообщил после обнародования так называемого заявления "известных украинских писателей" которые, как сообщается, "призывали голосовать за Порошенко".

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"Прошу не использовать меня в борьбе за пост президента Украины. Я не давал согласия на использование моего имени в политическом заявлении в поддержку Петра Порошенко", – заявил Юрий Мушкетик.

Само заявление в поддержку Порошенко появилось в четверг, 21 марта. Авторы в нем "обратились к украинским гражданам накануне президентских выборов".

Добавим, что документ подписали такие известные украинские литераторы, как Иван Дзюба, Василий Герасимьюк, Любовь Голота, Богдан Горынь, Виктор Женченко, Николай Жулинский, Анатолий Кичинский, Вячеслав Медвидь, Юрий Мушкетик, Дмитрий Павлычко, Михаил Сидоржевский, Виктор Терен, Тарас Федюк, Олег Чорногуз и Юрий Щербак.

Кто такой Юрий Мушкетик? Украинский писатель, экс-глава Национального союза писателей, герой Украины. Признанный мастер современной украинской прозы. За тридцать лет литературной работы опубликовал более десяти романов, ряд повестей и сборников рассказов, написал несколько пьес. Его произведения отражают историческое развитие государства и роль личности в нем. За роман "Капля крови" автор получил премию имени Николая Островского, за роман "Позиция" — государственную Шевченковскую премию.