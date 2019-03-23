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      Юрій Мушкетник не підписував заяву на підтримку Порошенка

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      Юрій Мушкетик не підписував заяву на підтримку Петра Порошенка
      Юрій Мушкетик не підписував заяву на підтримку Петра Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Видатний український письменник, Герой України Юрій Мушкетик не підписував заяву на підтримку Петра Порошенка на майбутніх президентських виборах.

      Про це він повідомив після оприлюднення так званої заяви "відомих українських письменників" які, як повідомляється, "закликали голосувати за Порошенка".

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      "Прошу не використовувати мене у боротьбі за посаду президента України. Я не давав згоди на використання мого імені у політичній заяві на підтримку Петра Порошенка", – заявив Юрій Мушкетик.

      Сама заява на підтримку Порошенка з'явилася у четвер, 21 березня. Автори у ній "звернулися до українських громадян напередодні президентських виборів". 

      Додамо, що документ підписали такі видатні українські літератори, як Іван Дзюба, Василь Герасим'юк, Любов Голота, Богдан Горинь, Віктор Женченко, Микола Жулинський, Анатолій Кичинський, В’ячеслав Медвідь, Юрій Мушкетик, Дмитро Павличко, Михайло Сидоржевський, Віктор Терен, Тарас Федюк, Олег Чорногуз і Юрій Щербак. 

      Хто такий Юрій Мушкетик?Український письменник, екс-голова голова Національної спілки письменників, герой України. Визнаний майстер сучасної української прози. За тридцять років літературної праці опублікував понад десяти романів, низку повістей і збірок оповідань, написав кілька п'єс. Його твори відбивають історичний розвиток держави і роль особистості в ньому. За роман "Крапля крові" автор отримав премію імені Миколи Островського, за роман "Позиція" — державну Шевченківську премію.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Література
      Джерело: 24 канал
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