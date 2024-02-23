Мужчина вступил в ряды ВСУ после того, как российская ракета унесла жизнь его жены, 3-месячной дочери и тещи. Он служил в Третьей штурмовой бригаде.

Смотрите также Без отца остались трое детей: в боях за Украину погиб 32-летний защитник с Тернопольщины

Героя похоронили в Одесской области

22 февраля в Одесской области похоронили защитника Юрия Глодана, который погиб во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Проститься с Героем пришло немало людей, среди которых собратья по службе. Военные называют Юрия человеком "со стальным, но добрым сердцем".

Один из собратьев с позывным "Монгол" рассказал, что знал Юрия от начала службы в подразделении Третьей штурмовой бригады. Он поделился, что они пришли служить одновременно. "Монгол" признался, что сначала не знал, кто он. О трагической истории семьи побратим почувствовал, когда они сидели в блиндаже под обстрелами.

Я говорю: почему ты постоянно такой грустный? Он говорит: да вот, у меня же такая ситуация, семья... Я был шокирован, что это именно он. Это стальной человек с добрым сердцем, – говорит "Монгол".

Побратим рассказал, что Юрий Глодан за время прохождения службы стал профессиональным военным. По его словам, защитник настолько отточил свое военное мастерство, что не каждый смог бы достичь такого без боевого опыта. Юрий Глодан был стрелком и штурмовиком, он постоянно выходил на боевые задачи и, как отметил "Монгол", выполнял их безупречно.

В Одесской области попрощались с Юрием Глоданом / Фото Суспільне

"У него была, пожалуй, такая самая большая мотивация – не только защищать свою Родину, что является для каждого из нас обязанностью, но и отомстить за гибель своей семьи, что он и успешно делал", – заметил побратим.

Командир первого штурмового отделения 3 ОШБ с позывным "Казак" добавил, что Юрий вдохновлял собратьев. Он был воином, который имел большую внутреннюю силу. "Казак" отметил, что человек, который после сложных жизненных обстоятельств смог найти силы в себе жить дальше.

Показывал себя всегда, как умелый и умелый воин. Бесстрашный. Человек с железным сердцем. Стальным характером. И человек, который не потерял то самое человечное, что мы должны все сохранить в себе,

– сказал "Казак".

У Юрия Глодана остались родители и младшая сестра. В январе Герою должно было бы исполниться 32 года.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Глодана. Низко кланяемся перед подвигом Героя ради будущего Украины. Светлая и вечная память!

Трагическая история Юрия Глодана