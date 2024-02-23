Чоловік вступив до лав ЗСУ після того, як російська ракета забрала життя його дружини, 3-місячної донечки та тещі. Він служив у Третій штурмовій бригаді.

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Героя поховали на Одещині

22 лютого в Одеській області поховали захисника Юрія Глодана, який загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Попрощатися з Героєм прийшло чимало людей, серед яких побратими по службі. Військові називають Юрія людиною "зі сталевим, але добрим серцем".

Один із побратимів з позивним "Монгол" розповів, що знав Юрія від початку служби в підрозділі Третьої штурмової бригади. Він поділився, що вони прийшли служити одночасно. "Монгол" зізнався, що спочатку не знав, хто він. Про трагічну історію сім'ї побратим почува, коли вони сиділи в бліндажі під обстрілами.

Я кажу: чого ти постійно такий сумний? Він каже: та от, у мене ж така ситуація, сім'я... Я був шокований, що це саме він. Це сталева людина з добрим серцем, – говорить "Монгол".

Побратим розповів, що Юрій Глодан за час проходження служби став професійним військовим. За його словами, захисник настільки відточив свою військову майстерність, що не кожен зміг би досягти такого без бойового досвіду. Юрій Глодан був стрільцем та штурмовиком, він постійно виходив на бойові завдання і, як наголосив "Монгол", виконував їх бездоганно.

На Одещині попрощалися з Юрієм Глоданом / Фото Суспільне

"У нього була, мабуть, така найбільша мотивація – не тільки захищати свою Батьківщину, що є для кожного з нас обов'язком, а й помститися за гибель своєї родини, що він і успішно робив", – зауважив побратим.

Командир першого штурмового відділення 3 ОШБ з позивним "Козак" додав, що Юрій надихав побратимів. Він був воїном, який мав неабияку внутрішню силу. "Козак" наголосив, що людина яка після складних життєвих обставин змогла знайти сили в собі жити далі.

Показував себе завжди, як вмілий та вправний воїн. Безстрашний. Людина із залізним серцем. Сталевим характером. І людина, яка не втратила те саме людяне, що ми повинні всі зберегти в собі,

– сказав "Козак".

У Юрія Глодана залишилися батьки та молодша сестра. У січні Герою мало б виповнитися 32 роки.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Глодана. Низько вклоняємося перед подвигом Героя заради майбутнього України. Світла та вічна пам'ять!

Трагічна історія Юрія Глодана