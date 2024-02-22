Про втрату повідомила Шумська територіальна громада. Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання 19 лютого.

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Чоловіку було всього 32 роки

Волочнюк Володимир Олександрович народився 1991 року, виріс у селі Тетильківці Шумської громади. Навчався у Тетильківській гімназії. Батьки і велика родина чоловіка досі проживаюють тут.

Чоловік же після одруження переїхав жити на Хмельниччину – в село Зіньки Білогірської громади. Разом із дружиною виховував трьох дітей. З початком повномасштабної війни Володимир став на захист держави.

"Загибель Володимира – це велика втрата для всіх нас. Він наш Герой! А ще – найкращий син, чоловік і тато, хороший друг та вірний побратим. Його пам'ятатимуть завжди усміхненим та життєрадісним, патріотом своєї Батьківщини, своєї рідної землі", – йдеться у повідомленні громади.



Волочнюк Володимир загинув на війні / Фото Тетильківської громади

Там висловили щирі співчуття рідним та близьким захисника, який віддав своє життя за Україну і кожного з нас. Поховають Героя у селі Зіньки на Хмельниччині, де він проживав із сім'єю.

Втрати України на війні