Все 3 статьи касаются похищения и пыток активистов Майдана. Адвокат Крысина подала ходатайство об освобождении подзащитного от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.
Ранее Организатор "титушек" Майдана Крысин получил новое подозрение за действия в тюрьме
Адвокаты Крысина затягивают рассмотрение дела, – прокурор
По решению суда, "титушковод" был освобожден от ответственности по следующим статьям:
- 296 – хулиганство, совершенное группой лиц;
- 340 – незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций;
- 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека.
Прокурор Юлия Малашич в суде заявила, что защитники Крысина делали все возможное для затягивания рассмотрения дела. И это поведение защиты дало свой результат.
"После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по 3 статьям действительно истекли", – прокомментировала сторона обвинения.
Сейчас против Крысина выдвигается только одно обвинение по статье 127 – пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле. Следующее заседание суда состоится 29 июля в 10:30.
Крысин и его причастность к пыткам активистов Майдана
- Юрий Крысин в криминальных кругах известен по прозвищам "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Он "прославился" рейдерством и рэкетом.
- Во время Революции Достоинства он организовал "титушек", которые похищали и пытали участников Революции Достоинства.
- В 2018 году Крысина приговорили к 5 годам за соучастие в нападении на журналиста издания "Вести" Вячеслава Веремия. Он был ранен из огнестрельного оружия. Впоследствии "титушки" до смерти добили парня битами и палками.
- В суде "титушковод" признал, что во время Революции Достоинства организовывал и собирал людей, которые нападали на активистов.
- Во время одного из судебных заседаний он накричал на судью и набросился на мать погибшего журналиста. "Умойся сама кровью. Надо было лучше сына своего воспитывать", – заявил организатор "титушек".