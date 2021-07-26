Усі 3 статті стосуються викрадення й катування активістів Майдану. Адвокатка Крисіна подала клопотання про звільнення підзахисного від кримінальної відповідальності через закінчення терміну давності.

Раніше Організатор "тітушок" Майдану Крисін отримав нову підозру за дії у тюрмі

Адвокати Крисіна затягують розгляд справи, – прокурорка

За рішенням суду, "тітушковода" було звільнено від відповідальності за такими статтями:

296 – хуліганство, вчинене групою осіб;

340 – незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій;

146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Прокурорка Юлія Малашич в суді заявила, що захисники Крисіна робили все можливе для затягування розгляду справи. І ця поведінка захисту дала свій результат.

"Після 5 місяців неявок адвокатів судовий розгляд розпочався з запізненням. Строки давності за 3 статтями дійсно минули", – прокоментувала сторона обвинувачення.

Наразі проти Крисіна висувається тільки одне звинувачення за статтею 127 – катування з метою примусити потерпілого чи іншу особу чинити дії, що суперечать їхній волі. Наступне засідання суду відбудеться 29 липня о 10:30.

Крисін і його причетність до катувань активістів Майдану