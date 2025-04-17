СМИ назвали одну из версий нападения на журналиста Юрия Макарова

Поздно вечером 16 апреля в Киеве неизвестный напал на журналиста Юрия Макарова и нанес ему ножевое ранение. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас угрозы его жизни нет.

Исполнительный продюсер "Суспільне Мовлення" Юрий Макаров уже дал первые показания правоохранителям. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что процесс раскрытия и расследования преступления находится под его личным контролем, передает 24 Канал.

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Кто стоит за нападением на Макарова

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, одна из версий следствия относительно нападения на Макарова – пророссийский след

"В своей профессиональной деятельности он показывал проукраинскую позицию, поэтому как одна из версий рассматривается и пророссийский след", – сказал собеседник.

Отметим, что Юрий Макаров – украинский журналист, документалист, писатель российского происхождения. Сам продюсер Суспільне идентифицирует себя как "убежденного украинского националиста".

Напомним, что на журналиста было совершено нападение с ножом в Соломенском районе Киева. Возле одного из жилых комплексов района злоумышленник неожиданно ударил его ножом и скрылся с места происшествия.