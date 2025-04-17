Виконавчий продюсер Суспільне Мовлення Юрій Макаров вже надав перші покази правоохоронцям. Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що процес розкриття та розслідування злочину перебуває під його особистим контролем, передає 24 Канал.

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Хто стоїть за нападом на Макарова

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, одна з версій слідства щодо нападу на Макарова – проросійський слід

"У своїй професійній діяльності він показував проукраїнську позицію, тому як одна з версій розглядається і проросійський слід", – сказав співрозмовник.

Зазначимо, що Юрій Макаров – український журналіст, документаліст, письменник російського походження. Сам продюсер Суспільного ідентифікує себе як "переконаного українського націоналіста".

Нагадаємо, що на журналіста було скоєно напад з ножем у Солом'янському районі Києва. Біля одного з житлових комплексів району зловмисник несподівано вдарив його ножем і втік з місця події.