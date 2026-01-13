Юрист Яна Салмина работает в аппарате Верховной Рады, но и на Россию тоже, – расследование

Яна Салмина работает с текстами законопроектов для Верховной Рады и имеет влияние на принятие тех или иных документов. В то же время она работает и на Россию, в частности, до сих пор возглавляет пророссийские организации. А ее отец работает на вражеское минобороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "Схем" "Российские деньги и отец в Минобороны РФ: кто готовит научные выводы к украинским законопроектам".

Смотрите также Вместе с Крымом украл и дачу: Путин обжился в роскошном дворце Януковича в оккупированном Крыму

Кто такая Яна Салмина?

Журналисты проекта "Схемы" изучили деятельность юриста Яны Салминой, которая с 2019 года является одной из главных научных консультантов Верховной Рады. То есть относится к кругу тех людей, которые готовят экспертные заключения для депутатов и от которых зависит, будут ли голосовать за определенные законы.

Женщина преимущественно предоставляла выводы для законопроектов по вопросам аграрной и земельной политики, но не только. По меньшей мере трижды с начала полномасштабного вторжения она предоставляла экспертизу для комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

И Яна Салмина "до прихода на эту должность годами системно получала российские государственные средства на защиту прав россиян в Украине через общественные организации, одной из которых до сих пор руководит".

Она ездила в Москву к кураторам уже после начала войны на востоке и оккупации Крыма. А еще – ее отец работает на российскую военную промышленность, живет в Подмосковье и владеет недвижимостью в Киеве – квартирой, где живет сама госслужащая,

– рассказали медийщики.

Яна Салмина тесно связана с "Правфондом" – российской государственной структурой, основанной министерством иностранных дел России и "Россотрудничеством".

В частности, "Правфонд" финансировал круглый стол, который проводила зарегистрированная в Киеве общественная организация "Центр прав меньшинств". Этот центр возглавляла Салмина. Во время круглого стола "исследовали", как "противодействовать ксенофобии и дискриминации русскоязычного меньшинства в Украине", а также "насильственной украинизации" общества. Тексты планировали выпустить в печать и распространить среди иностранных дипломатов в Украине и должностных лиц ООН, ОБСЕ и Европарламента.

Это исследование было выполнено в интересах Медведчука. Салмина отстаивала интересы и другого пророссийского политика – Вадима Колесниченко. Например, годами работала в его ОО "Русскоязычная Украина".

Салмину накажут?

Сама Салмина и ее отец отказались от комментариев. А вот в Аппарате Верховной Рады начали проверку фактов из расследования. И официально адресовали находки журналистов также в НАПК и СБУ с просьбой о дополнительных мерах.