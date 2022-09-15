Юрист Ростислав Кравец объяснил, в каком случае у мужчины есть шанс не становиться на военный учет во время мобилизации. По его словам, одной из причин может оказаться ошибка в повестке.

Важно Повестка по электронной почте или вызов по телефону: законно ли это

В каких случаях можно отказаться от повестки

Юрист назвал еще две причины для отказа от повестки. По его словам, одним из оснований может стать то, что в документе нет соответствующей печати военкомата или военного комиссара. Кроме того, юрист напомнил, что повестку вручает неуполномоченное лицо (ТрО или полиция не имеют права вручать повестки).

Как проверить, нет ли в повестке ошибок

Чтобы понять, что в документе нет ошибок, нужно внимательно перечитать его содержимое.

Что должно быть в повестке:

ФИО получателя;

год рождения и адрес мужчины;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

Но если вы заметили ошибку при вручении повестки, тогда есть возможность от нее отказаться. Никакого наказания за отказ нет. После такого решения сотрудник военкомата должен составить соответствующий акт при свидетелях. Далее его адресуют в центр комплектования.

Если были нарушены правила военного учета, то с призывника могут взыскать штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Можно ли не становиться на воинский учет

Юрист объяснил: если не стать на воинский учет, возможна уголовная ответственность.

За уклонение от военного учета предусмотрена ответственность по статье 337 Уголовного кодекса – от 5100 до 8500 грн или исправительные работы до одного года,

– отметил Кравец.

Обратите внимание! Воинский учет не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Но тогда вся информация о человеке будет в военкомате, и при необходимости его могут мобилизовать.

Виды повесток в Украине

Теперь могут вручать четыре вида повесток:

повестка явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;

повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;

повестка-призыв на срочную военную службу;

повестка на прибытие на призывной участок. Или же "мобилизационное распоряжение", "боевая повестка", "повестка на отправку".

Вас также может заинтересовать – отменят ли повестки на улицах, блокпостах и АЗС: смотрите видео