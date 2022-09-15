Юрист Ростислав Кравець пояснив, у якому випадку в чоловіка є шанс не стати на військовий облік під час мобілізації. За його словами, однією із причин може стати помилка у повістці.

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У яких випадках можна відмовитися від повістки

Кравець назвав ще дві причини для відмови від повістки. За його словами, однією з підстав може стати те, що у документі немає відповідної печатки військкомату або військового комісара. Крім того, юрист нагадав, що повістку вручає неуповноважена на це особа (ТрО чи поліція не мають права вручати повістки).

Як перевірити, чи у повістці немає помилок

Аби зрозуміти, що у документі немає помилок, потрібно уважно перечитати його вміст.

Що має бути у повістці:

ПІБ отримувача;

рік народження та адреса чоловіка;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса, коли й куди необхідно з'явитися;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Але якщо ви помітили помилку під час вручення повістки, то тоді є можливість від неї відмовитись. Ніякого покарання за відмову немає. Після такого рішення співробітник військкомату має скласти відповідний акт свідках. Далі його адресують до центру комплектування.

Якщо було порушено правила військового обліку, то тоді з призовника можуть стягнути штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Чи можна не ставати на військовий облік

Юрист пояснив: якщо не стати на військовий облік, можлива кримінальна відповідальність.

За ухилення від військового обліку передбачена відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу — від 5100 до 8500 грн або виправні роботи до одного року,

– зауважив Кравець.

Зверніть увагу! Військовий облік не означає, що військовозобов’язаного одразу відправлять на фронт. Але тоді вся інформація про людину буде у військкоматі, і за потреби її можуть мобілізувати.

Види повісток в Україні

Наразі можуть вручати чотири види повісток:

повістка з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних військовозобов'язаного;

повістка на проходження медичного огляду при військкоматі;

повістка-призов на строкову військову службу;

повістка на прибуття на призовну дільницю. Або ж "мобілізаційне розпорядження", "бойова повістка", "повісткою на відправку".

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