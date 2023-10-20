Юрист Сидни Пауэлл признала свою вину во вмешательстве в избирательный процесс. Кроме того, она определяла себя виновной в еще 5 преступлениях.
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Испытательный срок, штраф и прощение
Пауэлл влияла на избирательный процесс, потому что хотела повлиять на результаты голосования в 2020 году в пользу тогдашнего президента США Дональда Трампа.
По данным издания, все преступления, которые она признала вину, касались вмешательства в избирательный процесс. Речь идет о президентских выборах США в штате Джорджия. Их результаты были критически важны для Трампа.
Известно, что она должна отбыть 6 лет испытательного срока, выплатить 6 тысяч долларов штрафа и написать личные извинения в адрес штата Джорджия и его жителей. Кроме того, она согласилась честно свидетельствовать во время будущих судебных процессов.
Ее свидетельства могут помочь добиться новых успехов в деле Трампа.
Трамп предстал перед судом
- Бывший президент США Дональд Трамп 2 октября предстал перед судом из-за рассмотрения очередного дела в отношении него. На этот раз дело касалось мошенничества бывшего американского лидера.
- В частности, Трампа обвиняют в завышении стоимости своих активов для получения более выгодных условий для кредитования и страхования для своих компаний. Суд прошел через несколько дней после того, как экспрезидент США обвинен в мошенничестве.
- В начале судебного заседания юрист из офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс – Кевин Уоллес – заявил во вступительном слове, что Трамп в течение десяти лет "существенно неточно" описывал свои финансы банкам и страховщикам. Юрист подчеркнул, что таким образом обвиняемый незаконно получил более миллиарда долларов США.
- Сам Трамп своей вины не признал.