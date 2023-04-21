Украина попросила YouTube заблокировать "Вагнер" и другие ЧВК: реакция была мгновенной

Российская пропаганда возвеличивает своих наемников и убийц через все возможные каналы. Среди них был и видеохостинг YouTube, редакционная политика которого предусматривает блокировку вредоносного контента и распространяющих его каналов.

Поэтому министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к руководству компании. Он попросил принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности ЧВК "Вагнер" на ютубе.

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Вагнеровцы и другие ЧВК используют ютуб как рекламную площадку

Александр Ткаченко подчеркнул, что сегодня видеохостинги вагнеровцы, другие ЧВК и российская пропаганда используют для популяризации наемников. Они "служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине".

При этом министр культуры подчеркнул, что такая популяризация ЧВК происходит несмотря на то, что ютуб всегда подчеркивал его редакционную политику. Среди прочего она предусматривает блокировку вредоносного контента и распространяющих его каналов.

Так как ЧВК "Вагнера" очевидно нарушает политику видеохостинга, Александр Ткаченко обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору компании Нилу Мохану.

Украина благодарна за беспристрастную роль, которую YouTube играет в освещении агрессии России против Украины по сей день. В то же время мы считаем совершенно недопустимым факт, когда самый большой в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться на своей площадке транснациональной преступной организации, которой "Вагнер" официально признан в США, Великобритании и ЕС,

– отметил Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что такие проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее. Это необходимо делать для стабильности демократического мира.

Ютуб отреагировал молниеносно

В своем телеграм-канале Александр Ткаченко сообщил об обращении в компанию 21 апреля около 13:20. Менее чем через четыре часа ютуб отреагировал на официальное письмо министра культуры Украины.

Видеохостинг удалил видеоролики ЧВК "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров. Более того, поудалял он также и каналы, которые их распространяли.

Конечно, на ютубе могли еще остаться какие-то видеоролики, случайно избежавшие модерации компании. А потому Александр Ткаченко попросил присылать ссылки на видео с вагнеровцами на почту Министерства культуры и информационной политики: stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua.