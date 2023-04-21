Через це міністр культури України Олександр Ткаченко звернувся до керівництва компанії. Він попросив вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК "Вагнер" на ютубі.

Цікаво Чого боїться Пригожин: які мотиви у ватажка ПВК "Вагнера" говорити про зупинення війни

Вагнерівці та інші ПВК використовують ютуб як рекламний майданчик

Олександр Ткаченко наголосив, що сьогодні відеохостинги вагнерівці, інші ПВК та російська пропаганда використовують для популяризації найманців. Вони "слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні".

При цьому міністр культури підкреслив, що така популяризація ПВК відбувається попри те, що ютуб завжди наголошував на його редакційній політиці. Серед іншого вона передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють.

Відтак оскільки ПВК "Вагнера" очевидно порушує політику відеохостингу, Олександр Ткаченко звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора компанії Ніла Мохана.

Україна вдячна за неупереджену роль, яку YouTube відіграє у висвітленні агресії Росії проти України до сьогодні. Водночас ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою "Вагнер" офіційно визнано в США, Великобританії та ЄС,

– зазначив Олександр Ткаченко.

Він підкреслив, що такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше. Це необхідно робити задля стабільності демократичного світу.

Ютуб відреагував блискавично

У своєму телеграм-каналі Олександр Ткаченко повідомив про звернення до компанії 21 квітня близько 13:20. Менш ніж за чотири години ютуб відреагував на офіційний лист міністра культури України.

Відеохостинг видалив відеоролики ПВК "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів. Ба більше, повидаляв він також і канали, що їх розповсюджували.

Звісно, на ютубі могли ще залишитися якісь відеоролики, що випадково уникнули модерації компанії. А тому Олександр Ткаченко попросив надсилати лінки на відео з вагнерівцями на пошту Міністерства культури та інформаційної політики: stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua.