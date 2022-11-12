Южная Корея опровергла информацию о продаже боеприпасов США для Украины

Южная Корея отрицает информацию о том, что продаст США боеприпасы, которые передадут Украине. В Сеуле подчеркнули, что придерживаются своего решения о непредоставлении Киеву летального оружия.

В Южной Корее отметили, что информацию о трактовке соглашения восприняли неправильно. В Украину проданные боеприпасы не попадут.

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Будет ли продажа боеприпасов

Издание подчеркнуло, что боеприпасы 155 калибра Южная Корея таки продаст Пентагону. Однако принципиальная позиция Сеула – они не должны попасть в Украину, конечным потребителем боеприпасов должны быть США.

Корейские власти не хотят нарушать свои предыдущие заявления, поэтому даже вариант с посредничеством США ее не устраивает. Однако страна готова и дальше оказывать Киеву нелетальную помощь: бронежилеты, одеяла, шлемы и медикаменты. Размер помощи, которую Южная Корея уже предоставила Украине, составляет 3,5 миллиона долларов.

Что этому предшествовало

11 ноября американские СМИ написали, что США и Южная Корея приняли тайное соглашение о продаже боеприпасов. Ранее Штаты официально заявляли, что у них стремительно сокращаются запасы снарядов. Сеул согласился продать стране 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. Это оружие Пентагон будто бы хотел дальше отправить в Украину.

Такого количества боеприпасов хватило бы на несколько недель интенсивных боев Вооруженных Сил Украины.

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