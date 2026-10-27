Южная Корея отозвала из Украины 8 дипломатов

Южная Корея отозвала из Украины уже 8 дипломатов на фоне спора по поводу пленных военнослужащих КНДР. В Сеуле назвали такой шаг неизбежным.

В то же время ключевые сотрудники посольства продолжают работать в Киеве. Подробности решения в ходе парламентской проверки министерства сообщил глава МИД Чо Хен, передает Yonhap. Глава ведомства подчеркнул, что поддерживает прямой контакт с министром иностранных дел Украины для скорейшего урегулирования напряженности между странами.

Позиция Сеула относительно работы посольства

Южная Корея отозвала своего посла в Украине Пак Ки Чана в начале октября и решила отозвать часть персонала посольства, сославшись на неспособность Киева принять меры для урегулирования спора и постоянные угрозы российских авиаударов.

"На данный момент восемь человек (дипломатов – 24 Канал) были выведены", – сказал Чо, добавив, что этот шаг был неизбежен.

В то же время министр заверил, что полного разрыва дипломатических отношений не произойдет, если напряженность не будет нарастать дальше.

Кроме того, Сеул не планирует сокращать помощь: страна и в дальнейшем будет участвовать в конференциях по восстановлению Украины, оказывать гуманитарную поддержку и присоединяться к международным мирным инициативам.

Напомним, что разногласия разгорелись после того, как 23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский сообщил о передаче Южной Корее двух военнопленных бойцов КНДР, захваченных Силами обороны в Курской области.

Официальный Сеул выразил возмущение публичным обнародованием этих данных, подчеркнув нарушение договоренности о конфиденциальности.

В Офисе Президента Украины опровергли какие-либо обязательства по неразглашению и добавили, что никаких подробностей операции Киев не раскрывал.

А в МИД Украины подчеркнули, что "дипломатия должна преобладать над эмоциями".