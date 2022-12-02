Как гениальный Сон Хын Мин вывел Южную Корею в 1/8 финала: видео победного гола

Азиатская сборная смогла вырвать победу над Португалией в концовке матча. Решающий мяч забил Хван Хи Чхан из идеального паса главной звезды команды.

Завершились поединки третьего тура в группе Н на чемпионате мира 2022 года. Португалия вышла в плей-офф досрочно, а к ним присоединилась Южная Корея.

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Именно над лузитанами подопечные Бенту и одержали решающую победу. После пропущенного гола на пятой минуте корейцы сравняли в середине первого тайма, но долго не могли наработать победный мяч.

Его "азиатские тигры" смогли забить в компенсированное время благодаря невероятной игре главной звезды Сон Хин Мина. Форвард Тоттенхэма выбежал в контратаку и стащил на себя сразу нескольких португальцев.

Впрочем, когда до штрафной добежал Хван Хи Чхан, Сон одним пасом отрезал всех защитников соперника и вывел партнера лицом к лицу с Диогу Ценой. Хван свой момент реализовал, чем подарил корейцам путевку в 1/8 финала.

Видео гола Хвана:

Для корейцев это третий выход в 1/8 финала в истории. Там подопечные Паулу Бенту, скорее всего, встретятся с Бразилией, лидирующей в группе G. Также есть небольшие шансы на первое место у швейцарцев.