Завершились поєдинки третього туру в групі Н на чемпіонаті світу 2022. Португалія вийшла в плей-офф достроково, а до них доєдналась Південна Корея.

До теми Хто вийшов в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі

Саме над лузітанами підопічні Бенту і здобули вирішальну перемогу. Після пропущеного голу на п'ятій хвилині корейці зрівняли в середині першого тайму, але довго не могли напрацювати на переможний м'яч.

Його "азійські тигри" змогли забити у компенсований час завдяки неймовірній грі головної зірки Сон Хин Міна. Форвард Тоттенхема вибіг в контратаку і стягнув на себе одразу кількох португальців.

Втім, коли до карного майданчика добіг Хван Хі Чхан, Сон одним пасом відрізав всіх захисників суперника і вивів партнера віч-на-віч з Діогу Коштою. Хван свій момент реалізував, чим подарував корейцям путівку в 1/8 фіналу.

Відео голу Хвана:

Для корейців це лише третій вихід в 1/8 фіналу в історії. Там підопічні Паулу Бенту, скоріш за все, зустрінуться з Бразилією, яка лідирує в групі G. Також є невеличкі шанси на перше місце у швейцарців.