Соответствующее заявление было распространено 24 февраля Министерством иностранных дел Южной Кореи. Там отметили, что не могут не отреагировать на то, что делает Россия.

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Южная Корея планирует санкции против России

В случае полномасштабного вторжения Корея не будет иметь другого выхода, кроме как присоединиться к санкциям в отношении России, которые будут предусматривать, в частности, контроль экспортных поставок,

– заявили в ведомстве.

Напомним, атака России на Украину уже началась.

После начала официального нападения государства-агрессора на Украину в США заявили, что вместе с партнерами уже вскоре будут введены "полномасштабные" санкции против России. Расширить ограничения пообещала и Великобритания.

Важно! Россия утром 24 февраля открыто начала войну против Украины и наносит удары. Однако вооруженные силы дают отпор. В частности, в зоне ООС сбили вражеских 5 самолетов и вертолет. Мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции в Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!