Відповідну заяву поширило 24 лютого Міністерство закордонних справ Південної Кореї. Там зазначили, що не можуть не відреагувати на те, що робить Росія.

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Південна Корея планує санкції проти Росії

У випадку повномасштабного вторгнення Корея не матиме іншого виходу, окрім як приєднатися до санкцій щодо Росії, які передбачатимуть, зокрема, контроль експортних поставок,

– заявили у відомстві.

Нагадаємо, атака Росії на Україну вже розпочалася.

Після початку офіційного нападу держави-агресорки на Україну в США заявили, що разом з партнерами вже незабаром введуть "повномасштабні" санкції проти Росії. Розширити обмеження пообіцяла і Велика Британія.

Важливо! Росія вранці 24 лютого відкрито розпочала війну проти України та завдає ударів. Однак Збройні сили дають відсіч. Зокрема, у зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт. Ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!