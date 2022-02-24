Відповідну заяву поширило 24 лютого Міністерство закордонних справ Південної Кореї. Там зазначили, що не можуть не відреагувати на те, що робить Росія.
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Південна Корея планує санкції проти Росії
У випадку повномасштабного вторгнення Корея не матиме іншого виходу, окрім як приєднатися до санкцій щодо Росії, які передбачатимуть, зокрема, контроль експортних поставок,
– заявили у відомстві.
Нагадаємо, атака Росії на Україну вже розпочалася.
Після початку офіційного нападу держави-агресорки на Україну в США заявили, що разом з партнерами вже незабаром введуть "повномасштабні" санкції проти Росії. Розширити обмеження пообіцяла і Велика Британія.