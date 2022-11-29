Соответствующую информацию президент сообщил в интервью. Он также сказал, как будут отвечать Южная Корея с союзниками, США и Япония.

Заметьте Пятый запуск за месяц: КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Какой ответ КНДР пообещала Южная Корея

(Ответ – 24 канал) будет чем-то, чего раньше не видели,

– сказал Юн Сок Йоль.

Президент Южной Кореи не уточнил, о чем говорится, однако призвал Китай выполнить свои обязанности в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН: "Несомненно, что Китай имеет возможность влиять на Северную Корею, и Китай несет ответственность за участие в этом процессе".

Юн Сок Йоль также отметил, что действия Китая привели к увеличению расходов на оборону в странах региона;

в частности, на Японию;

а также привели к большему развертыванию военных самолетов и кораблей США.

По мнению президента, в интересах самого Китая приложить максимальное количество усилий, чтобы повлиять на КНДР. В то же время он отметил, что со стороны Северной Кореи крайне глупо провести еще одно ядерное испытание.

Важно о КНДР

СМИ написали, что диктатор Северной Кореи пытается создать армию с самым большим в мире количеством ядерного оружия. Ким Чен Ын сказал, что так он якобы планирует противостоять "ядерным угрозам США".

Также лидер Северной Кореи сказал, что якобы их цель – "обладание мощнейшей в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке".

Перед этим диктатор провел шестое менее чем за два месяца испытания баллистической ракеты. На него Ким Чен Ын привел свою дочь, существование которой ранее публично не подтверждали.

Заметьте Ким Чен Ын наградил медалью баллистическую ракету и присвоил ей звание "Героя КНДР"

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