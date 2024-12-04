Об этом сообщил Тимоти Снайдер, передает 24 Канал.

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Чем похожи Трамп и Юн Сок Йоль?

Юн Сок Йоль, как и Дональд Трамп, выиграл выборы с очень узким отрывом. Как и Трамп, он постоянно ссылается на "фейковые новости" и называет своих политических оппонентов врагами государства. Юн использовал эту риторику и для того, чтобы оправдать введение военного положения, как и Трамп, если решит применить Закон о восстании в Соединенных Штатах.

Как и Трамп, Юн телеграфировал о своем шаге заранее, и не только словами. Он окружил себя военными и офицерами разведки, которые отличались личной преданностью. Трамп пытается сделать то же самое сейчас, предложив Тулси Габбард на должность директора национальной разведки, Каша Пателя на должность директора ФБР и Пита Гегсета на должность министра обороны. Он также хочет провести чистку верхушки вооруженных сил.

Главный политический оппонент Юна, Ли Чжэ Мэн, правильно предсказал, что Юн попытается ввести военное положение. Трамп делает этот прогноз достаточно простым. Трамп открыто говорил о том, что он будет "диктатором на один день" и ссылается на Закон о восстании, который позволит ему развернуть войска внутри Соединенных Штатов.

Закон о восстании – это не совсем то же, что военное положение. Согласно военному положению, военные берут на себя основные обязанности, связанные с гражданским правительством. Закон о восстании, в принципе, позволяет американскому президенту лишь использовать вооруженные силы, чтобы помочь гражданским властям обеспечить соблюдение определенного закона при наличии восстания. Но язык закона достаточно расплывчатый. Трамп четко дает понять, что он имеет в виду применение Закона о восстании для достижения очень широких целей, по сути, для смены режима.

И в Южной Корее, и в Соединенных Штатах юридическая основа для установления власти президента устарела. Последний раз военное положение было объявлено в Южной Корее в 1979 году. С конца 1980-х Южная Корея продвинулась в направлении значимых выборов и гражданских прав благодаря решительной деятельности общества, особенно профсоюзов. В Соединенных Штатах Закон о восстании – это сборник законов, принятых между 1792 и 1871 годами. Последний раз он применялся во время расового насилия в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Действия Юна, хоть и основывались на его собственной личности и карьере в Южной Корее, а также на основании южнокорейского законодательства, были очень причудливыми. Действительно, кажется вероятным, что само присутствие Трампа на международной арене сделает такие попытки более возможными среди демократических союзников Америки (таких как Южная Корея) и в целом.

Но Юн потерпел неудачу, и очень сильно. Его диктатура в сутки длилась всего около 6 часов. Чему могут научиться американцы из его диктатуры, которая длится менее одного дня?

Уроки для США после 6-часового военного положения в Южной Корее

Прежде всего, должны принять во внимание реальность: попытки установить военную диктатуру предпринимались в демократиях и будут предприниматься в других демократиях, в том числе очень вероятно, в американской.

Наиболее тревожным моментом в том, что Юн ввел военное положение, было то, что в начале военные действовали так, как он хотел. Военное руководство сначала присоединилось к его попытке государственного переворота, когда генерал Пак Ан Су заявил о запрете политических акций, собраний и "пропаганды", что может означать все, что кто-то скажет. Он также заявил о взятии всех СМИ под контроль военных.

Уместным вопросом для американцев будет: сможет ли Трамп окружить себя лояльными людьми, которые будут делать то же самое? Он пытается это сделать. Поэтому в Сенате во время слушаний по подтверждению есть очевидный вопрос, который нужно поставить всем назначенцам Трампа, ответственным за национальную безопасность или разведку: если Трамп попытается применить Закон о восстании, чтобы подавить внутреннюю политическую жизнь, так же, как Юн пытался сделать в Южной Корее, вы бы участвовали?

Для законодателей уроки также очень понятны. В тот момент, когда Юн объявил военное положение, лидер парламентской оппозиции Ким сказал людям собраться возле парламента. Законодатели сами вошли в залы, несмотря на нежелание военного руководства, а затем единогласно проголосовали за отмену военного положения. Иными словами, члены собственной правой партии Юна присоединились к оппозиции в демонстрации единства перед лицом угрозы военной диктатуры.

Способны ли американские законодатели защитить свою роль и свою республику? На данный момент данные очень неоднозначны; – это еще предстоит увидеть. Но Южная Корея продемонстрировала необходимое отношение и решительность.

Правовая ситуация, конечно, другая. В принципе, Юну нужен был парламент, чтобы ввести военное положение. Но ничто не мешает американским законодателям принять закон, который отменяет Закон о восстании.

Нечто подобное касается и СМИ. В Южной Корее газеты все еще очень важны. Главная консервативная газета Chosun Ilbo с самого начала выступала против шага Юна. Опять же, идеальной аналогии здесь нет – возможно, что-то вроде Wall Street Journal, но с более широкой национальной читательской аудиторией. Но общее мнение заключается в том, что правые СМИ играют решающую роль, когда правый политик пытается совершить государственный переворот. Выдержали бы Fox и Newsmax натиск, как Chosun Ilbo? Наверное, нет. Но в Южной Корее мы хотя бы видим стандартный набор.

Самый важный урок касается всех граждан. Легко возложить ответственность на военных, законодателей, прессу. Но решающим элементом в Южной Корее была реакция самих граждан. Это касается не только членов политических партий или профсоюзов, хотя это было очень важно. Это было больше общее ощущение по всей стране, что здесь это невозможно, что мы не такое общество, что у нас будет республика, а не диктатура.

Эти инстинкты побудили граждан Южной Кореи массово игнорировать объявление военного положения и делали именно то, что их президент пытался запретить им: говорить, собираться, сопротивляться.

Займут ли американцы подобную позицию? Благодаря жителям Южной Кореи за последние часы и многим другим примерам во всем мире, современным и историческим, мы можем знать признаки опасности и можем подготовиться. Другие дали нам время для размышлений и подали нам хороший пример.