Украина впервые получит оружие при посредничестве Южной Кореи: какое решение одобрил Сеул

Правительство Южной Кореи в 2022 году одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц "Краб". Эти гаубицы построены с использованием южнокорейских деталей.

Об этом агентству Reuters рассказал представитель оборонного ведомства в Сеуле. Эти комментарии являются первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась, по крайней мере, косвенно предоставлять Украине компоненты вооружений для войны с Россией.

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Сеул впервые косвенно помогает Украине с оружием

Официальные лица Сеула ранее отказывались комментировать ситуацию с "Крабами". Бюро по контролю за технологиями Администрации оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу, сообщил Ким Хенг-Чеол, директор отдела Европы и Азии Бюро международного сотрудничества.

Мы рассмотрели всю документацию и возможные вопросы внутри DAPA... после чего приняли решение выдать лицензию на экспорт в Польшу,

– сказал он.

Производимая польской компанией Huta Stalowa Wola, Krab – это самоходная гаубица, созданная путем сочетания южнокорейского шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем.

После вторжения России в феврале 2022 года Польша отправила в Украину 18 "Крабов" в мае, и две страны подписали заказы на десятки других. Владимир Путин обвинил Сеул в предоставлении Украине оружия, заявив, что такое решение разрушит их двусторонние отношения.

В ответ президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея, союзник США, не предоставляла никакого оружия Украине. Его администрация заявляет, что не собирается менять эту политику.

Он также сказал, что южнокорейское законодательство усложняет прямую продажу оружия странам, находящимся в активном конфликте.

НАТО призывает Сеул помогать Украине: что говорят в Южной Корее

Во время визита в Сеул в январе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, ссылаясь на другие страны, изменившие свою политику непредоставления оружия странам, находящимся в конфликте, после вторжения России.

Глава DAPA имеет право решать, что экспортировать, но на практике это также зависит от воли президента, говорит Ян Ук, научный сотрудник и эксперт по обороне в сеульском Институте политических исследований "Асан".

Правительство должно учитывать все позиции, включая позицию Министерства иностранных дел, дипломатию, а также экономические соображения. Если Корея поддержит Украину, Россия может в ответ продать Северной Корее современные самолеты или передать технологии, действительно нужные КНДР,

– отметил он.

Южная Корея в прошлом году подписала с Польшей масштабное соглашение на 5,8 миллиарда долларов на поставку сотни ракетных пусковых установок K239 Chunmoo, танков К2, самоходных гаубиц К9 и истребителей FA-50.

Но Польша потребует дальнейшего разрешения Южной Кореи для предоставления Украине любого из этих новых видов вооружений. Ранее представители DAPA подчеркивали, что продажи предназначены для усиления обороны Польши, а не для помощи Украине.

Чувствительность Южной Кореи к этому вопросу была подчеркнута соглашением о продаже 155-мм артиллерийских снарядов США. Официальные лица в Вашингтоне заявили, что хотят отправить боеприпасы в Украину, но Южная Корея настаивает, что конечным пользователем должны быть Соединенные Штаты.

Представитель министерства обороны Южной Кореи заявил, что переговоры по этому соглашению продолжаются.