Имя россиянина не разглашается, однако известно, что он подозревается в краже более двух миллионов долларов у компаний и физических лиц.

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Мужчина был членом киберпреступной банды, разработавшей вредоносное программное обеспечение Trickbot. В августе 2021 года гражданину России предъявили обвинения в американском штате Огайо.

Решение об экстрадиции Минюст Южной Кореи принял еще в сентябре.

Обратите внимание! В Италии в городе Генуя задержали 40-летнюю гражданку России из-за подозрения в кибермошенничестве. Она была участницей трансатлантической организации, совершающей хакерские атаки.

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