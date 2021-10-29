Имя россиянина не разглашается, однако известно, что он подозревается в краже более двух миллионов долларов у компаний и физических лиц.
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Мужчина был членом киберпреступной банды, разработавшей вредоносное программное обеспечение Trickbot. В августе 2021 года гражданину России предъявили обвинения в американском штате Огайо.
Решение об экстрадиции Минюст Южной Кореи принял еще в сентябре.
Кибератаки с участием России: последние новости
- К большинству кибератак в мире причастны хакеры из России. Аналитики заявили о значительном росте российской активности по сравнению с 2020 годом.
- Хакеры провластной российской группы Fancy Bear осуществили масштабную кибератаку на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии.
- Веб-портал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в июле испытал вмешательство со стороны хакеров, связанных с Россией.