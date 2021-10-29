Ім'я росіянина не розголошується, однак відомо, що він підозрюється в крадіжці понад двох мільйонів доларів у компаній та фізичних осіб.

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Чоловік був членом кіберзлочинної банди, яка розробила шкідливе програмне забезпечення Trickbot. У серпні 2021 року громадянину Росії висунули звинувачення в американському штаті Огайо.

Рішення про екстрадицію Мін'юст Південної Кореї схвалив ще у вересні.

Зверніть увагу! В Італії у місті Генуя затримали 40-річну громадянку Росії через підозру у кібершахрайстві. Вона була учасницею трансатлантичної організації, яка здійснює хакерські атаки.

Кібератаки за участі Росії: останні новини