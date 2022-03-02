Южная Корея заблокировала 7 российских банков: список
Источник:Сhannel News Asia
Южная Корея после консультаций с США определилась с конкретными санкциями против России в банковском секторе. Министерство стратегии и финансов заявило, что они блокируют ряд банков РФ.
Однако Южная Корея будет позволять проведение банковских операций в определенных "исключениях", в частности, речь идет о сферах сельского хозяйства, энергетики и тому подобное.
К теме "Сбербанк" России объявил о выходе из европейского рынка
Меры включают прекращение работы с такими российскими банками:
- Сбербанк,
- Совкомбанк
- ВЭБ,
- Промсвязьбанк,
- ВТБ,
- "Открытие",
- Новикомбанк
А также заблокируют дочерние фирмы этих банков.
Также со 2 марта всем государственным и финансовым учреждениям Южной Кореи "настоятельно рекомендуется" не проводить сделки по всем выпущенным с этого времени государственным облигациям РФ.
ЕС рассматривает возможность отключить семь российских банков РФ от SWIFT. Но в список не входят ни крупнейший российский банк "Сбербанк", ни "Газпромбанк". Остальные шесть банков до сих пор есть в списке. Очевидно, что ЕС неохотно удаляет банки РФ из SWIFT из-за зависимости от нефти и газа из России.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!