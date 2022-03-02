Южная Корея заблокировала 7 российских банков: список

Южная Корея после консультаций с США определилась с конкретными санкциями против России в банковском секторе. Министерство стратегии и финансов заявило, что они блокируют ряд банков РФ.

Однако Южная Корея будет позволять проведение банковских операций в определенных "исключениях", в частности, речь идет о сферах сельского хозяйства, энергетики и тому подобное.

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Меры включают прекращение работы с такими российскими банками:

Сбербанк,

Совкомбанк

ВЭБ,

Промсвязьбанк,

ВТБ,

"Открытие",

Новикомбанк

А также заблокируют дочерние фирмы этих банков.

Также со 2 марта всем государственным и финансовым учреждениям Южной Кореи "настоятельно рекомендуется" не проводить сделки по всем выпущенным с этого времени государственным облигациям РФ.

ЕС рассматривает возможность отключить семь российских банков РФ от SWIFT. Но в список не входят ни крупнейший российский банк "Сбербанк", ни "Газпромбанк". Остальные шесть банков до сих пор есть в списке. Очевидно, что ЕС неохотно удаляет банки РФ из SWIFT из-за зависимости от нефти и газа из России.