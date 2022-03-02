Проте Південна Корея дозволятиме проведення банківських операцій у певних "виключеннях", зокрема, йдеться про сфери сільського господарства, енергетики тощо.

До теми "Сбербанк" Росії оголосив про вихід з європейського ринку

Заходи включають припинення роботи з такими російськими банками:

А також заблокують дочірні фірми цих банків.

Також з 2 березня всім державним та фінансовим установам Південної Кореї "настійно рекомендується" не проводити угоди за всіма випущеними з цього часу державними облігаціями РФ.

ЄС розглядає можливість відключити сім російських банків РФ від SWIFT. Але до списку не входять ані найбільший російський банк "Сбербанк", ані "Газпромбанк". Інші шість банків досі є у списку. Очевидно, що ЄС неохоче вилучає банки РФ зі SWIFT через залежність від нафти та газу з Росії.

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