Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину

На фоне роста угрозы нападения России все больше стран рекомендуют не ехать Украину. В частности, Южная Корея тоже запретила своим гражданам поездки в наше государство.

Южнокорейское правительство вводит запрет своим гражданам посещать Украину с 13 февраля. Кроме этого, МИД страны приказало тем, кто находится на нашей территории, эвакуироваться в безопасную третью страну.

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Корейцам также советуют возвращаться домой, если другого безопасного места не найдется. При этом рекомендуют выбирать все доступные рейсы.

Людям даже угрожают наказанием.

Если вы не уедете из страны даже после предупреждения о запрете на въезд, вас могут наказать в соответствии с паспортным законодательством,

– сообщили в МИД страны.

Тем, кто планировал путешествие в наше государство, советуют отменить планы.

Какие еще государства советуют не ехать в Украину

К сожалению, напряжение возле украинских границ не спадает. Следовательно, государства снова предупреждают своих граждан о вероятной опасности. Например, в Нидерландах настойчиво советуют своим соотечественникам уехать из Украины. Пока об эвакуации речь не идет.

К таким действиям присоединилась и Япония. В МИД страны призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Рекомендуют воспользоваться безопасными способами, включая коммерческие авиарейсы.

К тому же, несколько дней назад даже Россия нагло советовала своим гражданам уехать из Украины. Мол, напряжение растет.

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