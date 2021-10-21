В Южной Корее тысячи людей в костюмах из "Игры в кальмара" требовали улучшить условия труда

В Южной Корее 20 октября улицы 13 разных городов заполонили люди в костюмах из популярного сериала "Игра в кальмара". Почти 80 тысяч членов профсоюзов требуют улучшить права работников.

В Сеуле забастовка была такого масштаба, что местные власти были вынуждены привлечь к охране правопорядка примерно 12 тысяч офицеров.

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Почему работники вышли в костюмах из "Игры в кальмара"

Руководитель корейского бюро Channel News Asia Лим Юн Сук объяснил: некоторые работники профсоюзов сказали, что они, как и персонажи сериала "Игра в кальмара", пытаются зарабатывать на жизнь.

В "Игре в кальмара" вы видите персонажей, которые пытаются выжить после увольнения с работы. Они пытаются управлять закусочными с жареной курицей или работают водителями. Это напомнило мне моих сотрудников, которые умерли после увольнения с работы,

– сказал один из участников забастовки.

Забастовка может вызвать новую волну COVID-19

Массовые собрания людей, хоть и были организованы на улице, но участники забастовки не соблюдали требования по социальному дистанцированию на фоне COVID-19.

В стране разрешено собираться группами до 8 человек, если в нее входят 4 полностью привитых гражданина.

Президент Кореи Мун Чжэ Ин также призвал членов профсоюзов не митинговать, чтобы предотвратить распространение коронавируса.



Забастовку устроили в 13 городах Южной Кореи / Getty Images



На улицы вышли тысячи людей / Getty Images

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Что известно о сериале "Игра в кальмара"

Этот сериал сравнивают с другой южнокорейской драмой "Паразиты", и не просто так. В основе обоих сюжетов – социальное неравенство между бедными и богатыми.

Главный герой оказывается в комнате вместе с другими 455 людьми. У каждого из них своя история, и всех объединяет наличие трудностей. Правила игры, в которой они участвуют, просты: пройти шесть испытаний и выиграть огромный денежный приз. Кто не справляется, умирает.

"Игра в кальмара" занимала первое место по популярности на стриминговой платформе Netflix в почти 100 странах, в том числе и в Украине. Всего за 4 недели сериал посмотрели 111 миллионов пользователей.