У Сеулі страйк був такого масштабу, що місцева влада була змушена залучити до охорони правопорядку приблизно 12 тисяч офіцерів.
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Чому працівники вийшли у костюмах з "Гри в кальмара"
Керівник корейського бюро Channel News Asia Лім Юн Сук пояснив: деякі працівники профспілок сказали, що вони, як і персонажі серіалу "Гра в кальмара", намагаються заробляти на життя.
У "Грі в кальмара" ви бачите персонажів, які намагаються вижити після звільнення на роботі. Вони намагаються керувати закусочними зі смаженою куркою або працюють водіями. Це нагадало мені моїх співробітників, які померли після звільнення з роботи,
– сказав один з учасників страйку.
Страйк може спричинити нову хвилю COVID-19
Масові зібрання людей, хоч і були організовані на вулиці, але учасники страйку не дотримувалися вимог щодо соціального дистанціювання на тлі COVID-19.
Президент Кореї Мун Чже Ін також закликав членів профспілок не мітингувати, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Страйк влаштували у 13 містах Південної Кореї / Getty Images
На вулиці вийшли тисячі людей / Getty Images
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Що відомо про серіал "Гра в кальмара"
Цей серіал порівнюють з іншою південнокорейською драмою "Паразити", і недарма. В основі обох сюжетів –соціальна нерівність між бідними та багатими.
Головний герой опиняється в кімнаті разом з іншими 455 людьми. В кожного з них свою історія, та всіх об'єднує факт скрути. Правила гри, в якій вони беруть участь, прості: пройти шість випробувань і виграти величезний грошовий приз. Хто не справляється, помирає.
"Гра в кальмара" посідала перше місце за популярністю на стримінговій платформі Netflix у майже 100 країнах, зокрема і в Україні. Загалом за 4 тижні серіал подивилися 111 мільйонів користувачів.