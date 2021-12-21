В Южной Осетии сошла лавина: под завалами оказались российские военные
21 декабря 2021 , 20:29Читати новину українською
Источник:ТАСС
В Южной Осетии сошла лавина. Под ней оказались военные, находившиеся в казарме.
Поисково-спасательная операция продолжается. Под лавину попали 5 человек, троих уже нашли.
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На месте работают спасатели
Военные находились в опорном пункте для охраны Рокского тоннеля. На месте происшествия работают местные спасатели, а также отряд североосетинского МЧС.
Ранее об угрозе схода лавин сообщали в Северной Осетии. Движение по Транскавказской магистрали остановили 20 декабря. Еще с 19 декабря не возобновили движения по Военно-Грузинской дороге.
Смотрите на карте, где расположен Рокский тоннель:
Что известно о Рокском тоннеле:
- Рокский тоннель – это автомобильный тоннель через Главный Кавказский хребет на Рокском перевале.
- Он расположен под горой Сохс между Северной и Южной Осетией.
- Протяженность тоннеля составляет 3,7 км.
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