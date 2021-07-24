Украина "прославилась" Чернобылем: южнокорейский канал извинился за фейл на Олимпиаде

24 июля 2021 , 22:45
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Источник:

твитер-канал МВС

Во время трансляции открытия Олимпиады случился очередной скандал, связанный с Украиной. Южнокорейский телеканал MBC показал, что государство якобы ассоциируется только с Чернобылем. Канал уже извинился за возмутительное поведение.

Телеканал опубликовал официальное извинение, признав свою вину. Однако текст  –  очень короткий и без долгих объяснений.

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Представители телеканала отметили, что для ознакомления со странами были использованы "неподходящие изображения и описания".

Мы просим прощения у стран, включая Украину, и наших зрителей,
 –  говорится в заметке.

Другие бессмысленные сравнения

Зрителей удивило то, что телеканал не подобрал определенной тематики, с которой хочет ассоциировать разные страны. Например, Великобританию ассоциировали с королевой Елизаветой II, а Норвегию – с лососем.

Возмутительными были также такие факты:

  • Гаити ассоциировали с протестами;
  • Сирию – с 10-летней войной.

Скандал с Чернобылем на Олимпиаде: коротко

  • Южнокорейский канал MBC иллюстрировал каждую страну определенным кадром, благодаря которому государство стало известным и с чем ассоциируется.
  • Например, во время выхода Италии показали пиццу. Однако когда выходили украинские спортсмены – в эфир вывели фото Чернобыльской атомной электростанции.
  • К слову, это уже не первый скандал в отношении Украины на Олимпиаде. Накануне на сайте опубликовали карту Украины без Крыма.

 

Автор: Тетяна Пасічник