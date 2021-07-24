Украина "прославилась" Чернобылем: южнокорейский канал извинился за фейл на Олимпиаде
Источник:твитер-канал МВС
Во время трансляции открытия Олимпиады случился очередной скандал, связанный с Украиной. Южнокорейский телеканал MBC показал, что государство якобы ассоциируется только с Чернобылем. Канал уже извинился за возмутительное поведение.
Телеканал опубликовал официальное извинение, признав свою вину. Однако текст – очень короткий и без долгих объяснений.
К теме Еще один фейл Олимпиады: южнокорейский канал проиллюстрировал Украину Чернобылем
Представители телеканала отметили, что для ознакомления со странами были использованы "неподходящие изображения и описания".
Мы просим прощения у стран, включая Украину, и наших зрителей,
– говорится в заметке.
Другие бессмысленные сравнения
Зрителей удивило то, что телеканал не подобрал определенной тематики, с которой хочет ассоциировать разные страны. Например, Великобританию ассоциировали с королевой Елизаветой II, а Норвегию – с лососем.
Возмутительными были также такие факты:
- Гаити ассоциировали с протестами;
- Сирию – с 10-летней войной.
Скандал с Чернобылем на Олимпиаде: коротко
- Южнокорейский канал MBC иллюстрировал каждую страну определенным кадром, благодаря которому государство стало известным и с чем ассоциируется.
- Например, во время выхода Италии показали пиццу. Однако когда выходили украинские спортсмены – в эфир вывели фото Чернобыльской атомной электростанции.
- К слову, это уже не первый скандал в отношении Украины на Олимпиаде. Накануне на сайте опубликовали карту Украины без Крыма.